Под Волгоградом ликвидируют последствия ЧП с грузовым поездом





В региональном представительстве ОАО «РЖД» прокомментировали происшествие на железной дороге в Городищенском районе Волгоградской области, в результате которого с рельсов сошел грузовой поезд.

Как заявили в компании, движение поездов на перегоне Качалино-Котлубань восстановлено по одному из путей и организовано в реверсивном режиме. В ремонтных работах задействован восстановительный поезд. Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам. Следуют с опозданием.

Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия аварии, район оцеплен правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что утром 7 февраля под Волгоградом с рельсов сошли вагоны грузового поезда. По имеющейся на этот час информации, никто из людей в результате происшествия не пострадал. Что стало причиной ЧП, предстоит установить правоохранительным органам.

Напомним, 4 февраля в Тамбовской области произошел сход вагонов на станции Кочетовка в районе Мичуринска с последующим возгоранием. В результате инцидента загорелись 11 цистерн с бензином и пять емкостей с газом. Происшествие повлияло на график движения поездов.

Фото сгенерировано ИИ GigaChat с помощью Kandinsky