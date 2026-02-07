Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчатки





В Камышине полицейские предъявили обвинение 61-летнему местному рецидивисту. Мужчина хранил в своей квартире три банки советского охотничьего пороха марки «Сокол», не имея разрешительных документов.

- 14 ноября 2025 года сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий во время обыска жилища 61-летнего ранее неоднократно судимого жителя одного из посёлков Камышинского района под столом обнаружены три банки с взрывчатым веществом общей массой около 240 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время допроса камышанин подтвердил, что действительно хранил порох, однако уточнил, что 30 лет назад банки принёс в дом его сын. Ёмкости были найдены в одном из заброшенных домов.

Отметим, по факту незаконного хранения взрывчатки полицией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Фигуранту уже предъявлено обвинение. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области