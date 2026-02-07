Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчатки

Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
В Камышине полицейские предъявили обвинение 61-летнему местному рецидивисту. Мужчина хранил в своей квартире три банки советского охотничьего пороха марки «Сокол», не имея разрешительных документов.

- 14 ноября 2025 года сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий во время обыска жилища 61-летнего ранее неоднократно судимого жителя одного из посёлков Камышинского района под столом обнаружены три банки с взрывчатым веществом общей массой около 240 грамм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время допроса камышанин подтвердил, что действительно хранил порох, однако уточнил, что 30 лет назад банки принёс в дом его сын. Ёмкости были найдены в одном из заброшенных домов.

Отметим, по факту незаконного хранения взрывчатки полицией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Фигуранту уже предъявлено обвинение. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

17:27
В Волгограде к концу 2026 года разработают проект обновления трамвайного маршрута №11Смотреть фотографии
16:35
«Спартак‑Волгоград» удержал победу во втором матчеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцам на день приглушат вещание радиопередачСмотреть фотографии
15:09
Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчаткиСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санкахСмотреть фотографии
13:37
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделениюСмотреть фотографии
13:01
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»Смотреть фотографии
12:24
Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагоновСмотреть фотографии
12:06
Опубликованы первые кадры с места крушения грузового поезда под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
«Спасибо за хорошую работу»: Андрей Бочаров поблагодарил ПВО за отражение атаки 45 дроновСмотреть фотографии
11:07
Каждый пятый обследованный волгоградский двор утопает в снегу и наледиСмотреть фотографии
10:37
Прокуратура проконтролирует расследование схода поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом ликвидируют последствия ЧП с грузовым поездомСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде экскурсоводы выходят из тени: госаттестацию прошли 142 специалистаСмотреть фотографии
09:21
Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом утром 7 февраляСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде Росавиация сняла запрет на приём и отправку авиарейсовСмотреть фотографии
08:06
Цены на дрова вырастут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 45 БПЛАСмотреть фотографии
06:47
В Волгоградской области отменили семичасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:39
В Волгограде на пять часов отложен прилёт авиарейса из Шарм-эль-ШейхаСмотреть фотографии
06:16
В Котово объявили о перезапуске котельных после аварии на электросетяхСмотреть фотографии
05:40
В Волгограде на фоне налёта БПЛА Росавиация приостановила работу аэропортаСмотреть фотографии
23:11
Котово погрузилось во мрак из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
21:57
«Кассы вылетают»: район Волгоградской области охватила световая свистопляскаСмотреть фотографии
21:32
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъектыСмотреть фотографии
21:13
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась до 67 тысячСмотреть фотографии
20:22
Волгоградцам рассказали, когда цены на огурцы пойдут внизСмотреть фотографии
19:54
ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часаСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде планируют реконструкцию на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
19:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
 