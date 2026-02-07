



В Городищенском районе Волгоградской области экстренные службы продолжают устранение последствий схода грузового состава с путей. Редакция ИА «Высота 102» публикует первые кадры с места происшествия.





На фото и видео попал момент работы силовых ведомств, а также разгрузки специализированной техники, которая прибыла на место происшествия для восстановления полноценного движения поездов.





Напомним, сход одного из пустых вагонов грузового поезда произошёл на участке «Качалино-Котлубань» в Городищенском районе Волгоградской области 7 февраля 2026 года. Пострадавших в аварии нет. Причины устанавливаются правоохранительными органами. Проверка организована и по линии транспортной прокуратуры. Благодаря действиям ж/д служб удалось частично восстановить движение по одному из двух путей. Из-за случившегося образовалась задержка в движении некоторых поездов.