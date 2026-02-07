



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал попытку террористической атаки ВСУ на Волгоградскою область в ночь с 6 на 7 февраля. По данным руководителя, благодаря чётким и решительным действиям расчётов Минобороны удалось предотвратить повреждение промышленных и гражданских объектов.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России успешно защитили наше небо от массированной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Пострадавших и повреждений промышленных и гражданских объектов нет. Спасибо ребятам за отличную работу, - приводит слова руководителя пресс-служба администрации Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью Волгоградская область стала главной целью налёта беспилотных ударных аппаратов ВСУ. В воздушном пространстве региона было уничтожено 45 БПЛА.

Фото из архива администрации Волгоградской области