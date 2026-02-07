



После тяжелейших испытаний Елена Лелюхина могла опустить руки, отречься от всего прошлого и отгородиться от мира в своем маленьком личном "укрытии". Но женщина, уже пять лет сражающаяся с онкологией, решила иначе. Вступив в "Ассоциацию онкологических пациентов "Здравствуй", она начала помогать не только взрослым, но и маленьким пациентам с серьезным диагнозом. Как болезнь ворвалась в жизнь 30-летней женщины, поменяла ее окружение и научила обращать внимание на самые простые радости жизни, расскажем в материале ИА «Высота 102».

На уходящей неделе во всем мире встретили День борьбы против рака. Накануне этой даты в Москве провели вручение премии «Будем жить». Историю волгоградки Елены Лелюхиной, которая, несмотря на собственный диагноз помогает детскому онкоотделению, признали «Уникальной медицинской историей».

В свои 30 лет Елена Лелюхина жила обычной жизнью современного человека – забота о детях, работа, ворох домашних дел оставляли лишь каплю сил для самой себя. Какое-то время женщина практически не обращала внимания на появившуюся слабость. Но когда к ней добавились сильные боли и обмороки, списать симптомы на обычную усталость уже не получалось.

- Я попала в больницу № 25 на экстренную операцию, - вспоминает женщина. – После нее мне сказали, что у меня обнаружен рак кишечника. Пожалуй, сначала я не поняла всей серьезности ситуации, потому что после долгих и мучительных будней мне наконец стало легче. Уже в палате ко постепенно пришло осознание, а вместе с ним – и страх.

Главным человеком, который не отпускал руки Елены в самые тяжелые моменты болезни, стал ее муж. Не всегда понимая изменений в организме человека, проходящего курс химиотерапии, мужчина старался находить нужные слова и, главное, заряжать свою супругу верой – у них немало шансов на победу.

- Потом была операция в Москве, новость о метастазах в печени, первый курс химиотерапии, - сегодня волгоградка говорит о событиях пятилетней давности, практически не выдавая эмоций. – Было по-настоящему сложно – после очередных процедур я вычеркивала из жизни целую неделю, не имея возможности встать с кровати. На меня давили разные мысли – я ращу маленьких детей, мне нельзя сдаваться, я должна быть сильной и продолжать борьбу. Непростые эмоции вызывала и собственная немощь…





Когда казалось, что выпавшие на долю семьи испытания наконец завершились, у молодой женщины случился рецидив – в ее печени вновь обнаружили метастазы.

- За время лечения я через социальные сети узнала об удивительной женщине Надежде Мелешко, которая также боролась с раком. Несмотря на тяжелую болезнь, она излучала такое тепло, такой свет, радость и веру в будущее, что я поняла главное – мы сами выбираем, как относиться к испытаниям судьбы, - размышляет Елена. – В тот момент я не просто приняла свою болезнь, но и перестала на ней зацикливаться. Стала замечать красоту жизни и радоваться тому, что просто встретила это утро и этот новый день. Когда осенью 2022-го у меня случился первый рецидив, я уже твердо верила в то, что исход битвы зависит от нашего настроя. В тот момент я взяла ситуацию под контроль и составила четкий план действий. После операции прошла шесть курсов химии, посвящая свободное время новым увлечениям. Так, по совету подруги получила профессию визажиста. А еще я вступила в Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй», где обрела не просто знакомых, но и друзей. Находясь среди тех, кто понимает твое состояние, знает, как нам важна поддержка, я действительно чувствую некоторое облегчение.

"Есть силы встать с кровати? Это уже счастье!"

Как строгий, местами жесткий и безапелляционный учитель, внезапно ворвавшаяся в жизнь болезнь преподнесла волгоградке еще немало уроков. Открывала новое, снимала «розовые очки» и стремительно меняла окружение, нередко приводя на место отступивших по-настоящему удивительных людей.

- Болезнь действительно очень серьезно меняет окружение, - подтверждает женщина. – Оглядываюсь назад и понимаю, что с некоторыми друзьями и добрыми приятелями пришлось попрощаться. Но сколько людей, с которыми мы прежде практически не общались, открылись с новой стороны – они предлагали помощь, изо всех сил поддерживали и наполняли оптимизмом тогда, когда черпать его было неоткуда. Конечно, все в моей судьбе изменилось практически на 180 градусов. И я скажу то, что кому-то может показаться странным. Моя жизнь стала лучше. После всего того, что мне пришлось пройти, она наполнилась большим смыслом. Я обрела людей, на которых действительно могу положиться. А еще, возглавив группу помощи детскому онкоотделению, я ощущаю, что несу другим добро и радость. Это очень наполняет и придает сил.





Об испытаниях, которые иногда не выпадают человеку за всю его жизнь, волгоградка говорит безо всякого надрыва. Пережив еще два рецидива и оказываясь на грани, она не кляла судьбу и не терзалась стандартным вопросом: «За что мне это все?». И тогда, и сейчас в ее словах и мыслях ощущается невероятная стойкость и сила, которые, пожалуй, и становятся ее оружием в борьбе с болезнью.

- Болезнь дается нам для чего-то, но не за что-то, - рассуждает Елена Лелюхина. – Однажды я услышала от знакомого: «Ты была такой мнительной, за все переживала, брала на себя слишком много ответственности, вот и получила такое испытание!» Конечно, было очень обидно. Разве я хотела болеть? Но все случилось так, как случилось, и добавлять боли окружающим уж точно не стоит. В момент лечения психологическая помощь требуется не только пациентам, но и их близким, ведь на фоне химиотерапии у нас могут случаться срывы. И дело вовсе не в нашей капризности, а в той невообразимой нагрузке на нервную систему, с которой организм справляется не всегда. Не все окружающие могут это понять, поэтому очень важно проговаривать, как именно поддерживать человека с диагнозом, какие слова подбирать в разговоре с ним. Например, меня очень раздражало, когда все вокруг говорили в один голос: «Все будет хорошо!». Мы не знаем, как будет. Но однозначно будет по-разному…

В реальности, затмевающей от большинства людей все маленькие радости жизни, Елена Лелюхина открыла для себя, казалось, очевидное, но все-таки удивительное – повод для мимолетной улыбки можно найти практически в любой ситуации!

- За пять лет жизни я очень помудрела. И если раньше я могла расстроиться из-за оценки ребенка в школе или посетовать на то, как устала от бытовых дел, то сейчас воспринимаю все совсем иначе. Самое главное – жизнь. Все остальные проблемы решаемы. Ведь главное, что у нас есть возможность ходить и нормально себя чувствовать, - констатирует волгоградка. – С утра иметь силы принять душ, а после приготовить семье завтрак. Да ведь это уже счастье! Да, иногда реальность пугает и кажется, что выдержать новый удар мне просто не хватит сил. Но для меня семья – главный источник любви, мотивации и уверенности. Мое право любить своих детей сильнее смерти! Вместе со своими близкими я готова встретить любые трудности, как и прежде веря в то, что счастье возможно. Вопреки всему.

Фото предоставлены Еленой Лелюхиной