12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделению

Общество 07.02.2026 13:37
0
07.02.2026 13:37


После тяжелейших испытаний Елена Лелюхина могла опустить руки, отречься от всего прошлого и отгородиться от мира в своем маленьком личном "укрытии". Но женщина, уже пять лет сражающаяся с онкологией, решила иначе. Вступив в "Ассоциацию онкологических пациентов "Здравствуй", она начала помогать не только взрослым, но и маленьким пациентам с серьезным диагнозом. Как болезнь ворвалась в жизнь 30-летней женщины, поменяла ее окружение и научила обращать внимание на самые простые радости жизни, расскажем в материале ИА «Высота 102».

На уходящей неделе во всем мире встретили День борьбы против рака. Накануне этой даты в Москве провели вручение премии «Будем жить». Историю волгоградки Елены Лелюхиной, которая, несмотря на собственный диагноз помогает детскому онкоотделению, признали «Уникальной медицинской историей».

В свои 30 лет Елена Лелюхина жила обычной жизнью современного человека – забота о детях, работа, ворох домашних дел оставляли лишь каплю сил для самой себя. Какое-то время женщина практически не обращала внимания на появившуюся слабость. Но когда к ней добавились сильные боли и обмороки, списать симптомы на обычную усталость уже не получалось.

- Я попала в больницу № 25 на экстренную операцию, - вспоминает женщина. – После нее мне сказали, что у меня обнаружен рак кишечника. Пожалуй, сначала я не поняла всей серьезности ситуации, потому что после долгих и мучительных будней мне наконец стало легче. Уже в палате ко постепенно пришло осознание, а вместе с ним – и страх.

Главным человеком, который не отпускал руки Елены в самые тяжелые моменты болезни, стал ее муж. Не всегда понимая изменений в организме человека, проходящего курс химиотерапии, мужчина старался находить нужные слова и, главное, заряжать свою супругу верой – у них немало шансов на победу.

- Потом была операция в Москве, новость о метастазах в печени, первый курс химиотерапии, - сегодня волгоградка говорит о событиях пятилетней давности, практически не выдавая эмоций. – Было по-настоящему сложно – после очередных процедур я вычеркивала из жизни целую неделю, не имея возможности встать с кровати. На меня давили разные мысли – я ращу маленьких детей, мне нельзя сдаваться, я должна быть сильной и продолжать борьбу. Непростые эмоции вызывала и собственная немощь…


Когда казалось, что выпавшие на долю семьи испытания наконец завершились, у молодой женщины случился рецидив – в ее печени вновь обнаружили метастазы.

- За время лечения я через социальные сети узнала об удивительной женщине Надежде Мелешко, которая также боролась с раком. Несмотря на тяжелую болезнь, она излучала такое тепло, такой свет, радость и веру в будущее, что я поняла главное – мы сами выбираем, как относиться к испытаниям судьбы, - размышляет Елена. – В тот момент я не просто приняла свою болезнь, но и перестала на ней зацикливаться. Стала замечать красоту жизни и радоваться тому, что просто встретила это утро и этот новый день. Когда осенью 2022-го у меня случился первый рецидив, я уже твердо верила в то, что исход битвы зависит от нашего настроя. В тот момент я взяла ситуацию под контроль и составила четкий план действий. После операции прошла шесть курсов химии, посвящая свободное время новым увлечениям. Так, по совету подруги получила профессию визажиста. А еще я вступила в Ассоциацию онкологических пациентов «Здравствуй», где обрела не просто знакомых, но и друзей. Находясь среди тех, кто понимает твое состояние, знает, как нам важна поддержка, я действительно чувствую некоторое облегчение.

"Есть силы встать с кровати? Это уже счастье!"

Как строгий, местами жесткий и безапелляционный учитель, внезапно ворвавшаяся в жизнь болезнь преподнесла волгоградке еще немало уроков. Открывала новое, снимала «розовые очки» и стремительно меняла окружение, нередко приводя на место отступивших по-настоящему удивительных людей.

- Болезнь действительно очень серьезно меняет окружение, - подтверждает женщина. – Оглядываюсь назад и понимаю, что с некоторыми друзьями и добрыми приятелями пришлось попрощаться. Но сколько людей, с которыми мы прежде практически не общались, открылись с новой стороны – они предлагали помощь, изо всех сил поддерживали и наполняли оптимизмом тогда, когда черпать его было неоткуда. Конечно, все в моей судьбе изменилось практически на 180 градусов. И я скажу то, что кому-то может показаться странным. Моя жизнь стала лучше. После всего того, что мне пришлось пройти, она наполнилась большим смыслом. Я обрела людей, на которых действительно могу положиться. А еще, возглавив группу помощи детскому онкоотделению, я ощущаю, что несу другим добро и радость. Это очень наполняет и придает сил.


Об испытаниях, которые иногда не выпадают человеку за всю его жизнь, волгоградка говорит безо всякого надрыва. Пережив еще два рецидива и оказываясь на грани, она не кляла судьбу и не терзалась стандартным вопросом: «За что мне это все?». И тогда, и сейчас в ее словах и мыслях ощущается невероятная стойкость и сила, которые, пожалуй, и становятся ее оружием в борьбе с болезнью.

- Болезнь дается нам для чего-то, но не за что-то, - рассуждает Елена Лелюхина. – Однажды я услышала от знакомого: «Ты была такой мнительной, за все переживала, брала на себя слишком много ответственности, вот и получила такое испытание!» Конечно, было очень обидно. Разве я хотела болеть? Но все случилось так, как случилось, и добавлять боли окружающим уж точно не стоит. В момент лечения психологическая помощь требуется не только пациентам, но и их близким, ведь на фоне химиотерапии у нас могут случаться срывы. И дело вовсе не в нашей капризности, а в той невообразимой нагрузке на нервную систему, с которой организм справляется не всегда. Не все окружающие могут это понять, поэтому очень важно проговаривать, как именно поддерживать человека с диагнозом, какие слова подбирать в разговоре с ним. Например, меня очень раздражало, когда все вокруг говорили в один голос: «Все будет хорошо!». Мы не знаем, как будет. Но однозначно будет по-разному…

В реальности, затмевающей от большинства людей все маленькие радости жизни, Елена Лелюхина открыла для себя, казалось, очевидное, но все-таки удивительное – повод для мимолетной улыбки можно найти практически в любой ситуации!

- За пять лет жизни я очень помудрела. И если раньше я могла расстроиться из-за оценки ребенка в школе или посетовать на то, как устала от бытовых дел, то сейчас воспринимаю все совсем иначе. Самое главное – жизнь. Все остальные проблемы решаемы. Ведь главное, что у нас есть возможность ходить и нормально себя чувствовать, - констатирует волгоградка. – С утра иметь силы принять душ, а после приготовить семье завтрак. Да ведь это уже счастье! Да, иногда реальность пугает и кажется, что выдержать новый удар мне просто не хватит сил. Но для меня семья – главный источник любви, мотивации и уверенности. Мое право любить своих детей сильнее смерти! Вместе со своими близкими я готова встретить любые трудности, как и прежде веря в то, что счастье возможно. Вопреки всему.

Фото предоставлены Еленой Лелюхиной

Комментарии
15:09
Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчаткиСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санкахСмотреть фотографии
13:37
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделениюСмотреть фотографии
13:01
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»Смотреть фотографии
12:24
Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагоновСмотреть фотографии
12:06
Опубликованы первые кадры с места крушения грузового поезда под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
«Спасибо за хорошую работу»: Андрей Бочаров поблагодарил ПВО за отражение атаки 45 дроновСмотреть фотографии
11:07
Каждый пятый обследованный волгоградский двор утопает в снегу и наледиСмотреть фотографии
10:37
Прокуратура проконтролирует расследование схода поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом ликвидируют последствия ЧП с грузовым поездомСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде экскурсоводы выходят из тени: госаттестацию прошли 142 специалистаСмотреть фотографии
09:21
Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом утром 7 февраляСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде Росавиация сняла запрет на приём и отправку авиарейсовСмотреть фотографии
08:06
Цены на дрова вырастут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 45 БПЛАСмотреть фотографии
06:47
В Волгоградской области отменили семичасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:39
В Волгограде на пять часов отложен прилёт авиарейса из Шарм-эль-ШейхаСмотреть фотографии
06:16
В Котово объявили о перезапуске котельных после аварии на электросетяхСмотреть фотографии
05:40
В Волгограде на фоне налёта БПЛА Росавиация приостановила работу аэропортаСмотреть фотографии
23:11
Котово погрузилось во мрак из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
21:57
«Кассы вылетают»: район Волгоградской области охватила световая свистопляскаСмотреть фотографии
21:32
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъектыСмотреть фотографии
21:13
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась до 67 тысячСмотреть фотографии
20:22
Волгоградцам рассказали, когда цены на огурцы пойдут внизСмотреть фотографии
19:54
ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часаСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде планируют реконструкцию на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
19:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
19:00
Масленицу в Волгограде отменять не планируютСмотреть фотографии
18:38
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуаловСмотреть фотографии
 