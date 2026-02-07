



В Волгоградской области продолжается легализация туристической деятельности. Вот уже несколько лет назад количество претендентов на прохождение госаттестации экскурсоводов и гидов прирастает без малого двукратными темпами, а в целом количество специалистов, которые могут официально оказывать соответствующие услуги, выросло до 142 человек.

- Если в 2024 году аттестацию проходили 47 специалистов, то в 2025 году – 74. За прошедший год члены квалификационной комиссии провели 11 заседаний по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Проверку знаний успешно прошли 55 экскурсоводов региона, все они получили аттестаты и нагрудные идентификационные карточки сроком на 5 лет, - сообщили в облкомэкономразвития.

Для удобства экзаменуемых заявление на участие в испытании теперь можно подать в упрощённом порядке – через «Госуслуги», а сам экзамен можно сдать в том числе и в дистанционной форме с помощью видеоконференцсвязи.

Отметим, с 2025 года за незаконную деятельность по организации и проведению экскурсий установлено наказание. Нарушителям грозят штрафы в размере до 150 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»