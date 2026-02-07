Волгоградцам на день приглушат вещание радиопередач





10 февраля волгоградцам остановят вещание эфирных радиопередач. По информации регионального филиала РТРС, в течение дня специалисты будут проводить плановое обслуживание оборудования на радиопередатчике, установленном на ул. Краснополянской Дзержинского района Волгограда.

- Работы затронут вещание программ «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM», «Орфей SPUTNIK», «Мир», «Звезда FM». Они будут проводиться в период с 7:00 до 16:00, - подчеркнули в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Фото из архива ИА «Высота 102»