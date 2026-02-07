«Волжаночка-ГРАСС» проиграла календарный матч в Саратове

Матчи 9-го тура проходят в чемпионате России по волейболу среди женщин в Высшей лиге «Б». Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» в Саратове встречалась с местной «Викторией». Если гостьи находятся на дне таблицы, хозяйки площадки – в числе лидеров.

Однако в первом сете «Волжаночка» едва не удивила поклонников обеих команд. Бело-зеленые повели в счете – 6:1, 10:3 и вынудили тренера «Виктории» брать тайм-аут. И если соперницам удалось «перезагрузиться», волгоградкам – нет. Уже скоро счет стал 15:15. И хотя гостьи сопротивлялись, победа была на стороне местной команды.

Во втором сете борьбы практически не было. «Виктория» повела в счете, но при 14:8 в её пользу шоу выдала Злата Кравченко. Три её эйса подряд и еще один после тайм-аута хозяек вроде возродили интригу – 14:13. Но на большее волжаночек не хватило.

Третий сет прошел с подавляющим преимуществом саратовских волейболисток, которые победили более чем уверенно – 3:0 (25:21, 25:20, 25:15).

Самой результативной в составе «Волжаночки-ГРАСС» была Ева Юдина, набравшая 13 очков (2 блока, 2 эйса). Но она же едва ли не больше всех допустила ошибок.

Текст: Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ВК «Волжаночка-ГРАСС»