12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости
 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
«Волжаночка-ГРАСС» проиграла календарный матч в Саратове

Спорт 07.02.2026 20:20
0
07.02.2026 20:20


Матчи 9-го тура проходят в чемпионате России по волейболу среди женщин в Высшей лиге «Б». Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» в Саратове встречалась с местной «Викторией». Если гостьи находятся на дне таблицы, хозяйки площадки – в числе лидеров.

Однако в первом сете «Волжаночка» едва не удивила поклонников обеих команд. Бело-зеленые повели в счете – 6:1, 10:3 и вынудили тренера «Виктории» брать тайм-аут. И если соперницам удалось «перезагрузиться», волгоградкам – нет. Уже скоро счет стал 15:15. И хотя гостьи сопротивлялись, победа была на стороне местной команды.

Во втором сете борьбы практически не было. «Виктория» повела в счете, но при 14:8 в её пользу шоу выдала Злата Кравченко. Три её эйса подряд и еще один после тайм-аута хозяек вроде возродили интригу – 14:13. Но на большее волжаночек не хватило.

Третий сет прошел с подавляющим преимуществом саратовских волейболисток, которые победили более чем уверенно – 3:0 (25:21, 25:20, 25:15).

Самой результативной в составе «Волжаночки-ГРАСС» была Ева Юдина, набравшая 13 очков (2 блока, 2 эйса). Но она же едва ли не больше всех допустила ошибок.

Текст: Александр Веселовский

Фото: пресс-служба ВК «Волжаночка-ГРАСС»

21:22
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о втором за неделю снегопадеСмотреть фотографии
20:20
«Волжаночка-ГРАСС» проиграла календарный матч в СаратовеСмотреть фотографии
19:48
«Доживём ли до расселения?»: текущие трубы превратили в ад жизнь волгоградцев на ул. БахтуроваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:07
«Мы отвыкли от настоящих морозов» : середина зимы в Волгограде стала самой холодной за 12 летСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде к концу 2026 года разработают проект обновления трамвайного маршрута №11Смотреть фотографии
16:35
«Спартак‑Волгоград» удержал победу во втором матчеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцам на день приглушат вещание радиопередачСмотреть фотографии
15:09
Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчаткиСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санкахСмотреть фотографии
13:37
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделениюСмотреть фотографии
13:01
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»Смотреть фотографии
12:24
Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагоновСмотреть фотографии
12:06
Опубликованы первые кадры с места крушения грузового поезда под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
«Спасибо за хорошую работу»: Андрей Бочаров поблагодарил ПВО за отражение атаки 45 дроновСмотреть фотографии
11:07
Каждый пятый обследованный волгоградский двор утопает в снегу и наледиСмотреть фотографии
10:37
Прокуратура проконтролирует расследование схода поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом ликвидируют последствия ЧП с грузовым поездомСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде экскурсоводы выходят из тени: госаттестацию прошли 142 специалистаСмотреть фотографии
09:21
Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом утром 7 февраляСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде Росавиация сняла запрет на приём и отправку авиарейсовСмотреть фотографии
08:06
Цены на дрова вырастут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 45 БПЛАСмотреть фотографии
06:47
В Волгоградской области отменили семичасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:39
В Волгограде на пять часов отложен прилёт авиарейса из Шарм-эль-ШейхаСмотреть фотографии
06:16
В Котово объявили о перезапуске котельных после аварии на электросетяхСмотреть фотографии
05:40
В Волгограде на фоне налёта БПЛА Росавиация приостановила работу аэропортаСмотреть фотографии
23:11
Котово погрузилось во мрак из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
21:57
«Кассы вылетают»: район Волгоградской области охватила световая свистопляскаСмотреть фотографии
21:32
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъектыСмотреть фотографии
21:13
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась до 67 тысячСмотреть фотографии
 