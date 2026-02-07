



7 февраля в Волгоградской области Росавиация ограничила работу аэропорта. Воздушное пространство региона оказалось закрыто для гражданских судов около полуночи на фоне ночного налёта ВСУ на инфраструктуру региона.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнули в федеральном агентстве.

Отметим, ранее 6 февраля РСЧС объявила на территории региона беспилотную опасность. Рассылка смс-сообщений началась в 23:20. Жителям и гостям региона рекомендовалось избегать открытых участков улиц и помещений с остеклением. Позже мониторинговые каналы сообщали о фиксации БПЛА над отдельными районами региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»