В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»

В рамках 15‑го тура чемпионата России по водному поло в Евразийской ватерпольной лиге состоялся первый матч двухматчевой дуэли, в котором «Спартак-Волгоград» уверенно переиграла подмосковный клуб «Штурм 2002». Итоговый счёт – 13:5 – наглядно демонстрирует превосходство хозяек бассейна.

Несмотря на относительно равную борьбу, подопечные Александра Гайдукова действовали хладнокровно и собранно. Уже на 3‑й минуте гости остались в меньшинстве – и волгоградки мгновенно реализовали численное преимущество: отличилась Анастасия Стерликова – 1:0.

Спустя минуту Василиса Говоркова восстановила равновесие – 1:1. Однако этот гол никак не поколебал уверенность волжанок. Красно‑белые сохраняли контроль над игрой, терпеливо разыгрывая мяч и выбирая моменты для точных ударов.

В середине периода, на исходе времени контроля мяча, Валерия Сабурова хлёстким броском в девятку вывела волжанок вперёд – 2:1. А на последних секундах периода она же закрепила преимущество, доведя счёт до 3:1.

Во второй четверти команды не форсировали события, обмениваясь голами. На каждый гол гостей волгоградки отвечали своим и сохраняли комфортную разницу в два мяча.

Во второй половине «Спартаковки» полностью переиграли соперниц. Волгоградки играли не снижая темпа, увеличивая отрыв в счёте. В третьей четверти «Штурм 2002» сумел найти в себе силы и забил пару мячей, но это лишь ненадолго замедлило натиск хозяек.

Решающий рывок волгоградки совершили в последней четверти забив четыре безответных мяча, что позволило проявить себя молодёжи. Зрелую игру показала 15‑летняя Майя Зеленова, дважды поразившая ворота соперниц.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу волгоградской команды – 13:5. На сегодняшний день «Спартак» набрал 18 очков и продолжает находиться на восьмом месте в турнирной таблице, что гарантирует участие в первом раунде плей-офф. Второй матч дуэли состоится уже сегодня.

Матч № 1

«Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» (Руза) – 13:5 (3:1, 2:2, 4:2, 4:0).

6 февраля. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Елена Чеботова, Эдуард Васенин.

«Спартак-Волгоград»: Павлова (Юссеф) – Суханова, Стерликова (1), Федотова (3), Кириленко (1), Сидорок (1), Сабурова (3) – Бронникова, Громова (2), Воронкова, Капитонова, Зеленова (2), Кожевникова.

«Штурм 2002»: Усолкина (Горшкова) – Фоменко, Хайруллина, Писарькова, Говоркова, Ахмедова, Чистова - Тонких, Литвинова, Чернышева, Колдина, Ахмедова, Горшкова. Удаления: 2 - 7.

Текст: Александр Веселовский

Фото: Федерация водных видов спорта России