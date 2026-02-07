Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»

Спорт 07.02.2026 13:01
0
07.02.2026 13:01


В рамках 15‑го тура чемпионата России по водному поло в Евразийской ватерпольной лиге состоялся первый матч двухматчевой дуэли, в котором «Спартак-Волгоград» уверенно переиграла подмосковный клуб «Штурм 2002». Итоговый счёт – 13:5 – наглядно демонстрирует превосходство хозяек бассейна.

Несмотря на относительно равную борьбу, подопечные Александра Гайдукова действовали хладнокровно и собранно. Уже на 3‑й минуте гости остались в меньшинстве – и волгоградки мгновенно реализовали численное преимущество: отличилась Анастасия Стерликова – 1:0.

Спустя минуту Василиса Говоркова восстановила равновесие – 1:1. Однако этот гол никак не поколебал уверенность волжанок. Красно‑белые сохраняли контроль над игрой, терпеливо разыгрывая мяч и выбирая моменты для точных ударов.

В середине периода, на исходе времени контроля мяча, Валерия Сабурова хлёстким броском в девятку вывела волжанок вперёд – 2:1. А на последних секундах периода она же закрепила преимущество, доведя счёт до 3:1.

Во второй четверти команды не форсировали события, обмениваясь голами. На каждый гол гостей волгоградки отвечали своим и сохраняли комфортную разницу в два мяча.

Во второй половине «Спартаковки» полностью переиграли соперниц. Волгоградки играли не снижая темпа, увеличивая отрыв в счёте. В третьей четверти «Штурм 2002» сумел найти в себе силы и забил пару мячей, но это лишь ненадолго замедлило натиск хозяек.

Решающий рывок волгоградки совершили в последней четверти забив четыре безответных мяча, что позволило проявить себя молодёжи. Зрелую игру показала 15‑летняя Майя Зеленова, дважды поразившая ворота соперниц.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу волгоградской команды – 13:5. На сегодняшний день «Спартак» набрал 18 очков и продолжает находиться на восьмом месте в турнирной таблице, что гарантирует участие в первом раунде плей-офф. Второй матч дуэли состоится уже сегодня.

Матч № 1

«Спартак-Волгоград» – «Штурм 2002» (Руза) – 13:5 (3:1, 2:2, 4:2, 4:0).

6 февраля. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Елена Чеботова, Эдуард Васенин.

«Спартак-Волгоград»: Павлова (Юссеф) – Суханова, Стерликова (1), Федотова (3), Кириленко (1), Сидорок (1), Сабурова (3) – Бронникова, Громова (2), Воронкова, Капитонова, Зеленова (2), Кожевникова.

«Штурм 2002»: Усолкина (Горшкова) – Фоменко, Хайруллина, Писарькова, Говоркова, Ахмедова, Чистова - Тонких, Литвинова, Чернышева, Колдина, Ахмедова, Горшкова. Удаления: 2 - 7.

Текст: Александр Веселовский

Фото: Федерация водных видов спорта России

15:09
Камышинскому рецидивисту грозит 8-летний срок за хранение взрывчаткиСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санкахСмотреть фотографии
13:37
«Мое право любить сильнее смерти»: сражающаяся с онкологией волгоградка - о своем пути и помощи детскому онкоотделениюСмотреть фотографии
13:01
В первом матче 15 тура волгоградки разгромили «Штурм 2002»Смотреть фотографии
12:24
Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагоновСмотреть фотографии
12:06
Опубликованы первые кадры с места крушения грузового поезда под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
«Спасибо за хорошую работу»: Андрей Бочаров поблагодарил ПВО за отражение атаки 45 дроновСмотреть фотографии
11:07
Каждый пятый обследованный волгоградский двор утопает в снегу и наледиСмотреть фотографии
10:37
Прокуратура проконтролирует расследование схода поезда под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом ликвидируют последствия ЧП с грузовым поездомСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде экскурсоводы выходят из тени: госаттестацию прошли 142 специалистаСмотреть фотографии
09:21
Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом утром 7 февраляСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде Росавиация сняла запрет на приём и отправку авиарейсовСмотреть фотографии
08:06
Цены на дрова вырастут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 45 БПЛАСмотреть фотографии
06:47
В Волгоградской области отменили семичасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:39
В Волгограде на пять часов отложен прилёт авиарейса из Шарм-эль-ШейхаСмотреть фотографии
06:16
В Котово объявили о перезапуске котельных после аварии на электросетяхСмотреть фотографии
05:40
В Волгограде на фоне налёта БПЛА Росавиация приостановила работу аэропортаСмотреть фотографии
23:11
Котово погрузилось во мрак из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
21:57
«Кассы вылетают»: район Волгоградской области охватила световая свистопляскаСмотреть фотографии
21:32
«Разморозились детсад и амбулатория»: в селе под Волгоградом пытаются вернуть тепло в соцобъектыСмотреть фотографии
21:13
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась до 67 тысячСмотреть фотографии
20:22
Волгоградцам рассказали, когда цены на огурцы пойдут внизСмотреть фотографии
19:54
ФПК: поезда из Москвы в Волгоградскую область опаздывают на 1,5-2 часаСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде планируют реконструкцию на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
19:14
Облсуд утвердил приговоры преступному сообществу экс-депутатов Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
19:00
Масленицу в Волгограде отменять не планируютСмотреть фотографии
18:38
МЧС опубликовало видео горящего дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:30
В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуаловСмотреть фотографии
 