



Приволжская железная дорога рассказала о ликвидации последствий схода с путей поезда под Волгоградом. По данным транспортной компании, к полудню аварийно-восстановительные работы на перегоне «Котлубань – Качалино» были полностью завершены.

- В настоящее время поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме, - подчеркнули в пресс-службе ПривЖД.

Также специалисты уточнили, что из-за ранее действующих ограничений наблюдается задержка некоторых пассажирских поездов, однако она не превышает одного часа.

- Из-за аварии были задержаны пассажирские поезда №368 Киров – Кисловодск, №2 Москва – Волгоград, а также пригородный поезд №6809 сообщением Волгоград-1 – Петров Вал, - добавили в транспортной компании.

Напомним, об аварии в Городищенском районе стало известно утром 7 февраля. В первые же часы специалистам удалось восстановить движение составов по одному из путей. Для ремонта второго прибыл аварийно-восстановительный поезд. Кадры работы специалистов ранее публиковала редакция. Причины произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы.