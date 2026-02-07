Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь уничтожены 45 БПЛА





В ночь с 6 на 7 февраля Волгоградская область вновь подверглась масштабной атаке беспилотников ВСУ. Налёт на гражданскую инфраструктуру был отражён дежурными расчётами Минобороны.

- За ночь дежурными средствами ПВО в Волгоградской области перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

В общей сложности над всеми регионами России с 23:00 6 февраля до 7:00 7 февраля было уничтожено 82 БПЛА. Второй по силе удар украинской беспилотной авиации пришёлся на Брянскую область. Здесь были ликвидированы 8 дронов. По 6 БПЛА сбиты в воздушном пространстве Ростовской и Саратовской областей. Ещё по 4 в Орловской и Тверской областях, 3 в Курской области, по 1 в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областях.

Отметим, угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Волгоградской области 6 февраля в 23:20. Она действовала на протяжении всей ночи вплоть до 06:41 7 февраля. Практически одновременно Росавиацией был введён запрет на использование воздушного пространства региона гражданскими самолётами.

Фото из архива Минобороны