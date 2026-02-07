В Волгоградской области отменили семичасовую опасность по БПЛА





Утром 7 февраля «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» сообщила волгоградцам об отмене беспилотной опасности. Соответствующие смс-сообщения жители и гости Волгоградской области начали получать в 06:41.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

Теперь граждане безопасно могут выходить на открытые участки улиц, а также находиться в помещениях с остеклением.

Отметим, беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области поздним вечером 6 февраля в 23:20. Позже Росавиация закрыла воздушное пространство над региональным центром, а мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о фиксации БПЛА в отдельных районах.

Фото из архива ИА «Высота 102»