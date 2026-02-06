



Жители Котово Волгоградской области встревожены сумасшедшими скачками напряжения, фиксируемыми вечером 6 февраля. Как сообщают котовчане в соцсетях, свет в квартирах и домах начал бешено мигать, а в магазинах «вылетали» кассы.

Перепады напряжения наблюдаются в разных частях города. Котовчане переживают, что бытовая техника не выдержит такой «свистопляски» и выйдет из строя.



- Что за азбука морзе в электросетях..???? Без конца вкл. и выкл...За технику кто платить будет ??? Что за работы такие ведутся??? – негодует одна из жительниц.



- Непонятно, по какому поводу иллюминация, - комментирует другой пользователь.



- Задолбались запускать системы в магазине, - возмущается еще один горожанин.



Некоторые пользователи пытаются грустно шутить и предлагают сделать из Котово гирлянду для китайского Нового года.



При этом в диспетчерской коммунальной службе жителям не могут пояснить, что происходит с электроснабжением в городе. К слову, сообщения о таких же проблемах поступают и из сел Котовского района, в частности, Ефимовки и Моисеево.



Ранее котовчане также фиксировали подобные явления. Однако по интенсивности сегодняшняя «светопляска» оказалась самой мощной.





