Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом утром 7 февраля





Утром 7 февраля 2026 года в районе Паньшинского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области на перегоне Качалино-Котлубань Приволжской железной дороги ОАО «РЖД» грузовой поезд сошел с рельсов в результате неустановленного вмешательства.

Движение поездов на перегоне Качалино-Котлубань приостановлено, ожидается задержка поездов дальнего следования. Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции им. Максима Горького. Для координации работы по ликвидации последствий схода действует оперативный штаб.

Причины происшествия устанавливаются. Имеются повреждения железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет.