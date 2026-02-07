В Волгограде иномарка сбила 11-летнего школьника на санках





6 февраля в Волгограде традиционная зимняя забава едва не обернулась трагедией во дворе МКД в Краснооктябрьском районе. Во второй половине дня иномарка сбила школьника, катавшегося на санках.

- В 13:10 53-летний водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, двигаясь по дворовой территории дома № 102 по ул. Еременко, совершил наезд на 11-летнего подростка, который скатывался с ледяной горки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, ребёнок катался по довольно пологой ледяной горке, которая прямиком вела на прилегающую к МКД дорогу. В результате наезда школьник был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области