Политика

Андрей Бочаров настроил региональных чиновников на борьбу за инвестиции

Политика 23.06.2025 15:50
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23.06.2025 15:50


23 июня в администрации Волгоградской области прошло совещание с руководителями органов власти. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии губернатор Андрей Бочаров обсудил реализацию в регионе инвестиционных проектов.

- Динамично меняющаяся обстановка на внешнем контуре экономической сферы требует определенной корректировки наших подходов, действий при реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской области. В связи с этим необходимо отметить важность продолжения работы по совершенствованию нормативно-правовой базы Волгоградской области, форм и способов поддержки и защиты инвестиций в социально-экономической сфере региона и муниципальных образований, - подчеркнул глава региона.

Одновременно руководитель отметил необходимость по привлечению внебюджетного финансирования не только для решения задач 10-летней программы развития Волгоградской области. Инвестиции должны также приходить и в муниципальные проекты. Для этого необходимо максимально использовать возможности как внутреннего регионального потенциала, так и федеральные механизмы развития и международные инструменты в рамках таких объединений, как БРИКС, СНГ и АТЭС.

Напомним, ранее стало известно о поручении Андрея Бочарова по итогу ПМЭФ-2025. Глава региона распорядился в кратчайшие сроки разработать дополнительные инструменты, повышающие привлекательность инвестирования в Волгоградскую область. Соответствующий законопроект должен в сжатые сроки быть разработан и принят до завершения весенней сессии Волгоградский областной думой.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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