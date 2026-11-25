



В матче 19-го тура в Нижнекамске волгоградский «Ротор» проиграл «Нефтехимику» со счётом 1:2, завершив выездную серию осеннего отрезка. Волгоградцы вели в счёте после первого тайма, но не смогли удержать преимущество, играя в меньшинстве.

Начало встречи прошло в борьбе. «Ротор» высоким прессингом пытался поджать соперника, но не хватало точного последнего паса. После 15 минут хозяева выровняли игру, матч стал вязким, с большим количеством единоборств. В составе волгоградцев выделялся Руслан Байтуков, который много перехватывал и не давал сопернику доводить атаки до удара.

На 31-й минуте «Нефтехимик» упустил верный момент. «Сине-голубые» ответили затяжной атакой с несколькими угловыми, но удары не достигали цели.

На 40-й минуте арбитр удалил Байтукова в спорном эпизоде, который, по мнению гостей, не тянул даже на штрафной. При этом в других моментах, когда игроки «Ротора» получали удары по лицу, судья не фиксировал нарушения.

Несмотря на меньшинство, «Ротор» продолжал атаковать и на 45-й минуте открыл счёт: после подачи углового Абу-Саид Эльдарушев на дальней штанге замкнул передачу Александра Трошечкина – 1:0. На перерыв волгоградцы ушли с минимальным преимуществом.





В начале второго тайма «Ротор» отошёл к своим воротам, чтобы удержать счёт, но это быстро дало сбой. На 55-й минуте Иван Пяткин сравнял счёт. Пропустив, волгоградцы стали действовать активнее и отодвинули игру от своих ворот. После замен «Ротор» пошёл вперёд, и на 75-й минуте Андрей Хитяев упустил хороший голевой момент.

В концовке численное преимущество «Нефтехимика» стало заметнее. Хозяева наращивали давление, и на 90-й минуте Артём Котик вывел нижнекамцев вперёд – 2:1. Ключевым фактором поражения «Ротора» стало удаление и нехватка ресурсов при игре в меньшинстве.