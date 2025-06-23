Общество

Губернатор Бочаров поставил задачи перед замами по итогам ПМЭФ-2025

Общество 23.06.2025 12:22
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23.06.2025 12:22


Губернатор Волгоградской области на оперативном совещании в понедельник, 23 июня, подвели итоги прошедшего международного экономического форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2025) и поставил задачи по внесению предложений в областную думу до конца весенней сессии. Также Андрей Бочаров, как сообщает ИА «Высота 102»,  обозначил необходимость принятия дополнительных мер поддержки инвесторов на территории Волгоградской области.

Руководитель региона напомнил, что в ходе форума волгоградская делегация подписала ряд соглашений, направленных на реализацию инвестиционных проектов, выполнение задач социально-экономического развития.  Состоялись, кроме прочего, переговоры с представителями правительства Российской Федерации, крупного российского и зарубежного бизнеса, госкомпаний, предприятий реального сектора экономики и социальной сферы. Особое внимание, по словам Андрея Бочарова, было уделено проектам, направленным на укрепление технологического суверенитета страны, реализацию транспортно-логистических возможностей Волгоградской области, развитие систем жизнеобеспечения региона в целом и областного центра, в частности.

– Экономическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная. Продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на укрепление социально-экономического потенциала региона. Существующие и прогнозируемые сложности, риски и вызовы в целом определены и понятны. Принимаются необходимые меры по их купированию и преодолению, – отметил Андрей Бочаров на совещании с представителями областной и городской исполнительной власти. – В целях повышения эффективности реализуемых инвестиционных проектов, привлечения дополнительных инвестиций в социально-экономическую сферу региона, необходимо дополнительно обратить внимание на работу по дальнейшему совершенствованию законодательной и нормативной базы Волгоградской области по защите и поддержке инвестиций и инвестиционной деятельности в целом, исходя из текущей и прогнозируемой социально-экономической обстановки и задач развития Волгоградской области. 

Меры поддержки, уже доказавшие свою эффективность, необходимо не только сохранять, но и расширять, – отдельно подчеркнул глава Волгоградской области.

В этой связи прошу подготовить и представить предложения по дополнительной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области и до завершения весенней сессии Волгоградской областной думы обеспечить внесение необходимых изменений в региональное законодательство, – поставил задачу губернатор. 

Заместителям губернатора и руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области, по поручению главы региона, необходимо проанализировать принятые на ПМЭФ-2025 решения и внести необходимые уточнения в действующие программы регионального развития, а также приступить к реализации достигнутых договоренностей, определенных заключенными на полях форума соглашениями.

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