



Вооружённые силы Российской Федерации 25 ноября днём нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, логистической инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, поражены электроподстанции 330 кВ в Харькове, 150 кВ — в населённом пункте Верхнеднепровское Днепропетровской области и 110 кВ — в населённом пункте Малин Житомирской области, которые обеспечивают электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины. Также поражена Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности.

Кроме того, удары нанесены по логистическим центрам «Нерубайское» в одноименном населенном пункте и «Блум» в Мирном Одесской области, где хранились и распределялись грузы военного назначения, поступающие в ВСУ, а также по логистическому терминалу «Новая почта» в Белой Церкви Киевской области, используемому для хранения грузов двойного назначения от западных стран.

В акватории Черного моря восточнее Одессы, по данным Минобороны, поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.