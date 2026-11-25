Топливные компании в Волгоградской области на фоне сложившейся ситуации корректируют логистику поставок. Об этом сообщили 25 ноября в облпромторге и ТЭК.

В профильном комитете обладмина подчеркивают, что ситуация на топливном рынке находится на круглосуточном контроле федеральных и региональных органов власти и надзорных ведомств.

– Делается все возможное для обеспечения поставок всех видов топлива на АЗС Волгоградской области, – заверили в комитете.

Ситуацию с топливом в России прокомментировал сегодня вице-премьер РФ Александр Новак. Его цитируют ведущие федеральные СМИ. По словам Новака, дефицит топлива на российском рынке покрывается за счет поставок из ближнего и дальнего зарубежья.

Вице-премьер заявил, что сейчас ситуация на внутреннем российском топливном рынке оценивается как напряженная в связи с происходящими ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах.