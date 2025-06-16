Расследования

«Ничего не получилось – и вот я задержан»: в Волгограде серийный насильник рассказал о нападении на женщину в Краснодаре

Расследования 16.06.2025 14:43
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16.06.2025 14:43


Гражданин Республики Беларусь, задержанный в Волгограде по подозрению в изнасиловании двух девушек, дал признательные показания. В частности, злоумышленник сознался в еще одном преступлении, совершенном им в Краснодаре. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, нападение на жительницу Краснодара произошло в мае текущего года. 

Сообщается, что насильник отправился в Краснодар в середине мая – сразу же после своего освобождения из мест лишения свободы. Арендовав квартиру, он вскоре выбрал первую свою жертву. Чтобы заманить девушку в жилище, преступник выдумал ссору с возлюбленной. 

Он попросил случайную прохожую отнести в квартиру в качестве извинений цветы. Девушка согласилась помочь. У дверей квартиры злоумышленник напал на нее и попытался затащить внутрь. Но жертва дала отпор и убежала. Осознавая, что полиция будет его искать, насильник скрылся с места преступления, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из Краснодара преступник бежал в Волгоград, где, напомним, совершил нападением на двух местных жительниц.  Оперативно 8 июня этого года он был задержан.  

В ходе допроса насильник рассказал подробно о попытке изнасилования в Краснодаре и извинился перед обществом:

Я обманным путем пригласил девушку, мне не знакомую, на лестничную площадку, где в дальнейшем  хотел вступить с ней в половую связь. Но девушка в квартиру отказалась проследовать, я попытался закрыть ей рот – и она укусила меня за большой палец и, в общем, убежала с лестничной клетки. Я не стал ее догонять. То есть она убежала – и я ушел из этой квартиры. Ничего не получилось – и вот за это я задержан и даю признательные показания. Я полностью признаю вину, да, в содеянном раскаиваюсь. Прошу извинения у всех и в целом у общества за такое аморальное поведение с моей стороны. Мне очень жаль о том, что случилось.  

В настоящее время волгоградские правоохранители продолжают сбор доказательств вины задержанного и устанавливают другие возможные эпизоды совершенных им преступлений. 

Женщин, пострадавших от действий фигуранта, просят обратиться в ГУ МВД России по Волгоградской области: телефон дежурной части (8442) 30-43-45.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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