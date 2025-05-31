



Волгоградское УФАС отказало в возбуждении дела по нарушению антимонопольного законодательства в связи с повышением проезда в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», с жалобой в региональное управление антимонопольного органа обратилась группа активистов. В частности, жителей насторожил тот факт, что повышение проезда и на муниципальном транспорте, и на коммерческом произошло фактически одномоментно. Волжане предположили, что в этой ситуации могут усматриваться признаки сговора между властями и частными перевозчиками.

Однако в УФАС пояснили, что для АО «Волжская автоколонна №1732», которое осуществляет перевозки по регулируемым тарифам, цены устанавливает муниципалитет, частности, комитет благоустройства и дорожного хозяйства. При этом в действиях комитета наличия признаков недопущения, ограничения или устранения конкуренции антимонопольный орган не усмотрел.



Что касается частных перевозчиков, то в УФАС подчеркнули, что они вправе сами устанавливать тарифы на свои услуги. Правда, активисты оказались недовольны данным ответом, так как право и властей, и предпринимателей устанавливать тарифы в жалобе и не оспаривалось. Волжанам показался странным факт, что частные перевозчики почти сразу подняли стоимость проезда в маршрутках после того, как его повысили в муниципальном транспорте. Но в антимонопольном ведомстве не заострили внимание на этой детали. Сейчас активисты раздумывают, будут ли они обжаловать ответ УФАС в суде.



Напомним, проезд в муниципальном транспорте Волжского подорожал с 10 апреля с 35 до 50 рублей. А стоимость поездки в маршрутках увеличилась до такой же суммы с 21 апреля.



Такое резкое подорожание проезда вызвало недовольство жителей. Горожане даже организовали петицию с требованием дать оценку действиям чиновников. Власти Волжского, в свою очередь, объяснили, что вынуждены были пойти на такую крайнюю меру из-за недостатки финансирования общественного транспорта и изношенности подвижного состава. На ситуацию в Волжском обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин, который поручил проверить действия чиновников, принявших решение о новых тарифах на поездки.