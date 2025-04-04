Общество

«Приближаемся к Москве?»: в Волжском с 10 апреля проезд в общественном транспорте резко подорожает до 50 рублей

Общество 04.04.2025 16:01
0
04.04.2025 16:01


Власти Волжского приняли решение о резком повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, с 10 апреля цена поездки в автобусах и трамваях поднимется с 35 до 50 рублей. 

В мэрии пояснили, что данная мера – вынужденная. Принятие этого нелегкого решения связано с возросшими ценами на сырье и материалы, закупаемые АО «Волжская автоколонна № 1732», и отсутствием достаточного финансирования, подчеркнули в администрации.

В настоящее время износ автобусов в автоколонне составляет 80%, трамвайных вагонов – 98%. Всё это требует соответствующих вложений в предприятие общественного транспорта, – пояснил и.о. председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Матвей Лаптенок. – Разработана программа по обновлению подвижного состава автоколонны, с которой городские власти обращались в профильные структуры Волгоградской области. Однако до настоящего времени вопрос положительно не рассмотрен. Отмечается дефицит средств и на организацию транспортного обслуживания населения. Администрацией города прорабатываются различные варианты для решения возникших проблем.

Ситуация сложилась критическая: пока необходимые средства не выделены, остро встал вопрос о продолжении транспортной работы в городе. Сократить рейсы на маршрутах не предоставляется возможным, т.к. 82% сотрудников предприятий пользуются трамваями, с наступлением дачного сезона возрастет также потребность в автобусах, средства необходимы и на функционирование парома.

В мэрии подчеркнули, что решение о повышении проезда позволит сохранить городские и пригородные маршруты. С 10 апреля  изменится и цена электронного проездного билета:

  • ученический – 655 рублей;
  • студенческий – 1300 рублей;
  • пенсионный – 1500 рублей;
  • на предъявителя – 2 500 рублей.

Стоимость лимитного электронного проездного билета установлена в следующем размере: лимитный пакет на 45 поездок будет стоить 1 930 рублей; 30 поездок – 1 330 рублей; 15 поездок – 685 рублей; 5 поездок – 235 рублей.

Между тем, резкое повышение проезда в общественном транспорте уже вызвало шок у жителей города. 

– В Москве по карте «Тройка» стоимость поездки – 63 рубля. Еще немного, и будет как в Москве? Может, нам еще и зарплаты сделают, как в столице? – негодуют волжане. 

Горожане предполагают, что вслед за МУП «Волжская автоколонна 1732», которая занимается организацией пассажирских перевозок на автобусах и трамваях, решение о повышении стоимости проезда примут и частные перевозчики. Некоторые в знак протеста против резкого роста стоимости проезда предлагают перейти на самокаты, велосипеды и сделать выбор в пользу пеших прогулок. Однако такой вариант подходит не для всех. 

Напомним, ранее власти Волжского заявили о критическом состоянии парка трамваев, отсутствии средств на его обновление и ремонт. Чиновники утверждали, что себестоимость поездки на древних вагонах составляет более 132 рублей, а жители платят всего 35. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.04.2025 17:42
Общество 04.04.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 17:27 Реклама
Общество 04.04.2025 17:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.04.2025 16:40
Общество 04.04.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 16:31
Общество 04.04.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 15:21 Реклама
Общество 04.04.2025 15:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.04.2025 14:58
Общество 04.04.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 13:58
Общество 04.04.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 13:27
Общество 04.04.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 12:00
Общество 04.04.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 11:33
Общество 04.04.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 11:32
Общество 04.04.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 10:47
Общество 04.04.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 10:19
Общество 04.04.2025 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.04.2025 09:55
Общество 04.04.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2025 09:19
Общество 04.04.2025 09:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:42
Под Волгоградом задержали рыбака, поймавшего шемаю черпакомСмотреть фотографии
17:27
«Царицынская опера» посвящает фестиваль русской музыкальной культуре и 80-летию ПобедыСмотреть фотографии
17:10
Волгоградцев предупредили об опасных звонках из поликлиникСмотреть фотографии
17:00
Волгоградские школьники проверили знания истории с видеокурсом «Диктант Победы» от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:40
В Волгограде за 6,9 млн рублей вернут к жизни «Фонтан Влюблённых» на ул. МираСмотреть фотографии
16:31
Ярость волгоградки в «детсадовском» чатике довела ее до облсудаСмотреть фотографии
16:01
«Приближаемся к Москве?»: в Волжском с 10 апреля проезд в общественном транспорте резко подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
15:21
Эко-пространство «FERMA» приглашает всех на «гарантированную рыбалку»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:15
Ревнивец вонзил нож в лицо волгоградцуСмотреть фотографии
14:58
Собачникам пригрозили штрафами за «минирование» газонов в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:42
Полиция опубликовала видео с места жуткого ДТП со сгоревшими автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
Заряди весну выгодой в билайне: комплект со смартфоном, аксессуаром и оплаченной связьюСмотреть фотографии
13:58
Без капризов? В магазинах может появиться забракованный ритейлерами картофельСмотреть фотографии
13:40
Ущерб после крушения танкеров в Черном море оценили в 84,9 млрд рублейСмотреть фотографии
13:27
Четыре человека сгорели в жутком ДТП на границе Саратовской и Волгоградской областейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
«Ротор» продлил контракт с любимым вратарем волгоградцевСмотреть фотографии
12:37
Суд в Волгограде приговорил фермера к 9 годам «строгача» за стрельбу из-за урожаяСмотреть фотографии
12:12
Правительство защитит ветеранов СВО от увольненияСмотреть фотографии
12:00
Волжский обогнал Волгоград в рейтинге качества жизниСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде осуждены участники избиения посетителя кафе «Лагуна»Смотреть фотографии
11:33
В центре Волгограда под путепроводом на 2 ночи ограничат движениеСмотреть фотографии
11:32
Самолет Москва – Волгоград сел в Шереметьево из-за неисправностиСмотреть фотографии
10:47
Суд отобрал у волгоградца украшения для родственников и часы на 181 тыс. рублейСмотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом подорвали немецкую авиабомбу SD-70Смотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Подчиненные Ивана Геля на суде не смогли объяснить расхождения в показанияхСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде контейнерные площадки завалили автомобильными шинами и сухостоемСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Зампред ГД предложил Минсельхозу «шашлычное эмбарго» перед майскими праздникамиСмотреть фотографии
09:55
«Мы готовимся»: в Волгограде объяснили исчезновение надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину! СССР!»Смотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после столкновения с КАМАЗомСмотреть фотографии
09:19
В Волжском два человека погибли во время пожара в экс-общежитии завода РТИСмотреть фотографии
 