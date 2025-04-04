«Приближаемся к Москве?»: в Волжском с 10 апреля проезд в общественном транспорте резко подорожает до 50 рублей

Власти Волжского приняли решение о резком повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, с 10 апреля цена поездки в автобусах и трамваях поднимется с 35 до 50 рублей.

В мэрии пояснили, что данная мера – вынужденная. Принятие этого нелегкого решения связано с возросшими ценами на сырье и материалы, закупаемые АО «Волжская автоколонна № 1732», и отсутствием достаточного финансирования, подчеркнули в администрации.

– В настоящее время износ автобусов в автоколонне составляет 80%, трамвайных вагонов – 98%. Всё это требует соответствующих вложений в предприятие общественного транспорта, – пояснил и.о. председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Матвей Лаптенок. – Разработана программа по обновлению подвижного состава автоколонны, с которой городские власти обращались в профильные структуры Волгоградской области. Однако до настоящего времени вопрос положительно не рассмотрен. Отмечается дефицит средств и на организацию транспортного обслуживания населения. Администрацией города прорабатываются различные варианты для решения возникших проблем.

Ситуация сложилась критическая: пока необходимые средства не выделены, остро встал вопрос о продолжении транспортной работы в городе. Сократить рейсы на маршрутах не предоставляется возможным, т.к. 82% сотрудников предприятий пользуются трамваями, с наступлением дачного сезона возрастет также потребность в автобусах, средства необходимы и на функционирование парома.

В мэрии подчеркнули, что решение о повышении проезда позволит сохранить городские и пригородные маршруты. С 10 апреля изменится и цена электронного проездного билета:

ученический – 655 рублей;

студенческий – 1300 рублей;

пенсионный – 1500 рублей;

на предъявителя – 2 500 рублей.

Стоимость лимитного электронного проездного билета установлена в следующем размере: лимитный пакет на 45 поездок будет стоить 1 930 рублей; 30 поездок – 1 330 рублей; 15 поездок – 685 рублей; 5 поездок – 235 рублей.

Между тем, резкое повышение проезда в общественном транспорте уже вызвало шок у жителей города.

– В Москве по карте «Тройка» стоимость поездки – 63 рубля. Еще немного, и будет как в Москве? Может, нам еще и зарплаты сделают, как в столице? – негодуют волжане.

Горожане предполагают, что вслед за МУП «Волжская автоколонна 1732», которая занимается организацией пассажирских перевозок на автобусах и трамваях, решение о повышении стоимости проезда примут и частные перевозчики. Некоторые в знак протеста против резкого роста стоимости проезда предлагают перейти на самокаты, велосипеды и сделать выбор в пользу пеших прогулок. Однако такой вариант подходит не для всех.

Напомним, ранее власти Волжского заявили о критическом состоянии парка трамваев, отсутствии средств на его обновление и ремонт. Чиновники утверждали, что себестоимость поездки на древних вагонах составляет более 132 рублей, а жители платят всего 35.