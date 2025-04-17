Напомним,
Глава СК РФ поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей Волжского Волгоградской области, которые пожаловались на резкое повышение стоимости проезда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.
ранее жители Волжского обратились к Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия чиновников городского округа, принявших непопулярное решение о повышении стоимости проезда с 35 до 50 рублей. В результате малоимущие граждане, многодетные семьи и другие социально незащищенные группы населения лишились возможности свободно пользоваться общественным транспортом. Некоторые даже принципиально отказались от поездок в автобусах и трамваях и вынуждены передвигаться пешком. При этом отмечается, что на протяжении длительного времени мер к развитию городской транспортной инфраструктуры не принимается: строительство трамвайной линии в новые районы не завершено, коммерческий транспорт с маршрутов не выведен, изношенный автопарк не обновлен.
Глава СК РФ ждет доклад от и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрия Буравцова об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото СК РФ