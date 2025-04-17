Общество

Проезд в маршрутках Волжского подорожает 21 апреля до 50 рублей

Общество 17.04.2025 19:25
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17.04.2025 19:25


Частные перевозчики предупредили пассажиров о повышении проезда в маршрутках с 21 апреля в Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие объявления уже появились в салонах микроавтобусов. 
Напомним, стоимость проезда в муниципальных автобусах и трамваях Волжского выросла с 10 апреля. В администрации города назвали это вынужденной мерой из-за недостатка финансирования. В то же время перевозчики также заявили о принятии аналогичного решения – вопрос был лишь в дате, когда и в маршрутках подорожает проезд. Владельцы маршруток при этом неофициально признавались, что им придется также повысить стоимость проезда до 50 рублей, хотя их бы устроила планка в 40 или 45 рублей. 
Ранее сообщалось, что жители Волжского обратились к главе СК РФ с жалобой на действия властей города. Они просили вернуть цены на проезд на прежний уровень и привлечь к ответственности лиц, виновных в развале общественного транспорта. Сегодня, 17 апреля, стало известно о том, что по поручению Александра Бастрыкина волгоградские следователи проведут проверку по факту повышения стоимости проезда в городе и дадут оценку деятельности чиновников, допустивших критическую ситуацию в сфере общественного транспорта.

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