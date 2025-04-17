Проезд в маршрутках Волжского подорожает 21 апреля до 50 рублей

Напомним, стоимость проезда в муниципальных автобусах и трамваях Волжского выросла с 10 апреля. В администрации города назвали это вынужденной мерой из-за недостатка финансирования. В то же время перевозчики также заявили о принятии аналогичного решения – вопрос был лишь в дате, когда и в маршрутках подорожает проезд. Владельцы маршруток при этом неофициально признавались, что им придется также повысить стоимость проезда до 50 рублей, хотя их бы устроила планка в 40 или 45 рублей.