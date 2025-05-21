



В Городищенском районе Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замглавы местной администрации Анатолия Торгашина. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий, в результате чего государству нанесён ущерб в размере 63 млн рублей.

Два года назад чиновники заказали строительство новой блочно-модульной котельной. Контракт согласилась выполнить за 127,7 млн рублей тамбовская компания «Поток».

– Заместитель главы Городищенского муниципального района Волгоградской области неоднократно при отсутствии к тому законных оснований заключал дополнительные соглашения к муниципальному контракту, в результате чего размер авансового платежа был увеличен с 1 до 63 млн. рублей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.





При этом организация в реальности так и не приступила к строительным работам, заключив, по версии следствия, лишь фиктивные контракты на закупку котельного оборудования. После авансирования поставок, соглашения были расторгнуты.

– Фактически подрядчиком никакие строительные работы не проводились, а заключенные договоры поставки котельного оборудования носили фиктивный характер и после получения авансирования из бюджета были расторгнуты. В дальнейшем полученные из бюджета денежные средства обналичены аффилированными организациями, зарегистрированными на близких родственников директора фирмы-подрядчика, – подчеркнули в надзорном органе.

Вывести связку бизнесменов с районными властями прокуратуре помогли оперативники регионального главка ФСБ России.

В настоящее время в отношении бывшего замглавы администрации Городищенского района Анатолия Торгашина расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Напомним, Анатолий Торгашин был задержан правоохранителями 15 января 2025 года. Как сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, в отношении чиновника может также расследоваться уголовное дело о махинациях с благоустройством райцентра. Сразу после ареста стало известно о срыве работ по обновлению площади Павших Борцов в Городище.