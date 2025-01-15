



В Городище Волгоградской области на фоне ареста замглавы района Анатолия Торгашина стало известно о срыве благоустройства площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», за полгода специалисты успели лишь раскурочить пешеходное пространство. При этом работы велись в рамках подготовки к 82-й годовщине победы в Сталинградской битве и по случаю присуждения рабочему посёлку почётного звания «Рубеж Сталинградской доблести».

Напомним, задержание Анатолия Торгашина прошло в Городище 13 января. В правоохранительных органах событие не комментируют, однако, по информации источников ИА «Высота 102», чиновник попался на взятке от одного из субподрядчиков, нанятых для производства работ на главной площади Городища. В частности, Анатолий Торгашин якобы (достоверно это предстоит установить следственным органам, – Прим.ред.) подписал акты о выполнении работ по мощению общественной территории, несмотря на тот факт, что фактически такие работы выполнены не были. Отметим, что на сайте Госуслуг похожие акты опубликованы, однако подписи Анатолия Торгашина в них не оказалось.





Как ранее сообщала редакция информагентства, контракт на производство работ был заключен между районными властями и волгоградской компанией «СПЕЦСТРОЙ» в августе 2024 года. Подрядчику предстояло демонтировать асфальтовое покрытие площади, сформировать песочное и щебёночное основание, после чего произвести укладку брусчатки.

По краям зоны отдыха предполагалось обустройство парковочных карманов. Внутри же площади специалисты должны были разбить клумбы с розами и петуньями, а также зелёные зоны с деревьями и газоном. Для ухода за растениями рабочим предстояло проложить поливочный водопровод.





Появиться здесь должны были и два теневых навеса с качелями, а также спаренный теневой навес под установку лавочек. Последние также планировалось установить и по всей благоустраиваемой территории.

Одной из изюминок парка по планам чиновников должен был стать светодиодный арт-объект в виде взлетающего с ладони голубя. А для освещения территории должны были установить парковые светильники. За безопасностью посетителей, а также сохранностью имущества предстояло следить камерам уличного видеонаблюдения.

Обновление предполагало не только ремонт самой зоны отдыха, но и изменение схемы движения на пересечении ул. Центральной с ул. Маршала Чуйкова. Здесь предполагалась организация круговой развязки с обустройством посередине клумбы.

На эти цели изначально из бюджета были выделены 32 млн рублей, однако по итогу аукциона, ООО «СПЕЦСТРОЙ» сбило ценник до 26,2 млн рублей.

Все работы специалистам предстояло завершить до 11 ноября 2024 года, однако фактически благоустройство было сорвано. Согласно информации, размещённой на Госзакупках, муниципальными властями был оплачен аванс подрядчику в размере 12,5 млн рублей, при этом фактический объём исполненных обязательств составляет всего 34%.

Отдельно руководство района заключило контракт на установку в центральной части обновлённого сквера памятного знака «Рубеж Сталинградской доблести». Такие стелы устанавливаются в тех населённых пунктах, где шли ожесточённые бои с немецко-фашистским захватчиком, а впоследствии эти поселения стали плацдармом для победы в Сталинградской битве.

На установку монумента было выделено из казны ещё 9,1 млн рублей. В сентябре 2024 года контракт выиграла компания из Чеченской республики ООО «Гранит». Однако и здесь вновь возникли проблемы с соблюдением прописанных в госконтракте сроков.





15 января журналисты ИА «Высота 102» побывали в Городище и смогли лично оценить состояние главной площади посёлка за три недели до важной для всех жителей Волгоградской области даты.

Знаковое место встретило представителей прессы, ощетинившись небрежно вскрытым асфальтом, перемешанным с щебёнкой и полузамёрзшим суглинком.









По всему периметру территории – частично осыпавшиеся траншеи. То там то здесь торчат трубы для прокладки инженерных сетей паркового освещения. В середине площади – двухъярусное нагромождение паллетов с запакованной брусчаткой. Опоясывает зону отдыха испещрённая выбоинами дорога.

Из общего антуража лишь выбивается стела «Рубеж Сталинградской доблести», которую подрядчик успел доделать накануне памятной даты.





Жители Городища, глядя на площадь сегодня, гадают, кто ответит за сорванное благоустройство, и ждут официальных комментариев от администрации Городищенского района. Редакция информационного агентства продолжит следить за ситуацией и дальнейшей судьбой арестованного чиновника.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»