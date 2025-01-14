Расследования

Доторговался? В Городище за взятку задержан замглавы района Анатолий Торгашин

Расследования 14.01.2025 17:33
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14.01.2025 17:33


В рабочем поселке Городище Волгоградской области накануне, 13 января, по подозрению в совершении коррупционного преступления задержали заместителя главы Городищенского района Анатолия Торгашина. Как сообщает ИА «Высота 102», высокопоставленного районного чиновника обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ. А связано задержание со срывом благоустройства площади Павших борцов в Городище. 

По информации собственных источников информационного агентства в администрации Городищенского района Волгоградской области, накануне здесь прошли обысковые мероприятия. Взятку, по не подтвержденным официально данным, заместитель главы Городищенского района Торгашин получил от одного из субподрядчиков, нанятых для производства работ на главной площади Городища.  

Насколько известно, его подозревают в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки – статьи 286 и 290 УК РФ. Сумма взятки пока неизвестна, – передают источники информагентства. – Сегодня на работе Торгашина не было. Вполне вероятно, что уже в СИЗО. 

Отметим, что работы на площади Павших борцов в Городище организованы в рамках комплексного благоустройства в связи с присвоением Городищу почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». По факту же благоустройство площади оказалось сорвано. Работы должны были завершиться до 11 ноября 2024 года, на деле до окончания работ – а это устройство пешеходных зон и их мощение – еще далеко.

Источники ИА «Высота 102» сообщают, что именно на взятке за этот вид работ и попался Торгашин. 

Информация уточняется в правоохранительных органах. На момент публикации никто из силовиков не подтвердил сведения. 

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