Расследования

Причиной ДТП в Калмыкии с погибшими волгоградцами мог стать обгон

Расследования 19.05.2025 09:10
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19.05.2025 09:10


Причиной дорожно-транспортного происшествия  с участием рейсового микроавтобуса, следовавшего из Волгограда в Астрахань, мог стать обгон. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РЕН ТВ, сообщил один из пассажиров.  

По словам жителя Астрахани, направлявшегося минувшей ночью из Волгограда домой, сидевшие на передних сидениях пассажиры микроавтобуса замечали, что управлявший транспортным средством мужчина практически засыпал за рулем. Несмотря на это, водитель предпринял попытку обогнать попутный грузовик, однако не успел вернуться на свою полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком с маркировкой Wildberries на кузове.

От удара, уточняет астраханец, некоторых пассажиров выбросило из салона. Сам же рейсовый микроавтобус получил серьезные повреждения – передняя часть транспортного средства оказалась практически смята. Напомним, что по информации Госавтоинспекции Калмыкии на месте погибли двое жителей Волгоградской области, а также еще один пассажир из Волгоградской области скончались на месте. Еще одному волгоградцу оказывают помощь в больнице. Всего погибли семь человек. 

По информации правоохранительных органов, ДТП произошло в 02:1 на 1211-м км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» на территории Юстинского района.

Ранее полицейские опубликовали видео с места происшествия. 

Фото: МВД Республики Калмыкия 

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