Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП в Калмыкии, в котором погибли семеро

Происшествия 19.05.2025 08:21
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19.05.2025 08:21




Госавтоинспекция Калмыкии опубликовала видео с места страшного ДТП, которое унесло жизни семерых человек. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, на территории Юстинского района столкнулись Volkswagen под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области и грузовой автомобиль ФАВ c логотипом на борту Wildberries, за рулем которого находился  51-летний житель Тульской области.
Среди погибших – двое жителей Волгоградской области. Еще одному волгоградцу оказывают помощь в районной больнице. Всего пострадали 11 человек. 
Фото Госавтоинспекции Калмыкии

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