Борьба с коррупцией

«Сидеть меньше»: осужденному экс-главе Котово Сергею Лесниченко скостили срок

Борьба с коррупцией 05.04.2025 09:02
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05.04.2025 09:02


Экс-главе Котово Волгоградской области Сергею Лесниченко в апелляционной инстанции изменили приговор. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградский областной суд по результатам рассмотрения жалобы бывшего мэра Котово исключил одну из вмененных Лесниченко статей, а также переквалифицировал его действия по другой статье, в результате чего наказание экс-чиновнику было смягчено. 
В частности, апелляционная инстанция исключила осуждение Сергея Лесниченко по ч.2. ст. 292 УК РФ – за служебный подлог, посчитав это «излишне вмененным». Кроме того, действия Сергея Лесниченко были переквалифицированы с п. «в» и «е»  ч.3 ст. 286, предусматривающей ответственность за служебный подлог, причинивший тяжкие последствия и совершенный из корыстных побуждений, на более мягкую ч.2 ст. 285 УК РФ, которая описывает данные действия, совершенные главой органа местного самоуправления. В итоге исключения одной статьи и переквалификации внутри другой наказание Сергею Лесниченко было снижено до 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запретом занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 1 год 4 месяца. 
Сергей Лесниченко был осужден 17 января 2025 года. Котовский районный суд признал его виновным в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По приговору суда он должен был отправиться в колонию общего режима на 3 года и 8 месяцев. Однако приговор районного суда обжаловали две стороны – обвинение и защита. Прокуратура посчитала его слишком мягким, а защита, наоборот, слишком суровым. В итоге рассмотрения апелляционной жалобы приговор был изменен. 
Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Лесниченко послужил скандал со строительством дороги на улице Дачная. Сделанная тяп-ляп дорога стоимостью в 30 миллионов рублей начала разваливаться у изумленных котовчан едва ли не сразу после ее сдачи.  При этом бывший глава Котово Сергей Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержащий недостоверную информацию, а сумма ущерба от его действий, по версии следствия и обвинения, превысила 8 миллионов рублей. 
Сергею Лесниченко пришлось покинуть пост главы городского поселения в марте 2023 года. Почти до самого суда он работал в администрации Моисеевского сельского поселения в статусе и.о. главы органа местного самоуправления. 
Ранее суд в Волгоградской области огласил приговор другому фигуранту уголовного дела о рассыпавшейся дороге. Подрядчик получил 2 года колонии за завышение объемов работ на 400 тысяч рублей и некачественный ремонт. 

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