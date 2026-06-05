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Борьба с коррупцией

Под Волгоградом суд пересмотрит увольнение «с работы мечты» экс-замглавы района Белова

Борьба с коррупцией 05.06.2026 12:07
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05.06.2026 12:07


Новониколаевский районный суд Волгоградской области пересмотрит основание и формулировки увольнения бывшего замглавы района Сергея Белова, которого прокуратура уличила в нарушении антикоррупционных запретов. Как уточнили в районном суде, первое заседание пройдет 17 июня текущего года.

Распоряжением главы Новониколаевского района Волгоградской области от 07 марта 2025 года с Беловым был расторгнут трудовой договор на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника). Прокуратура требует изменить основания и формулировки увольнения экс-замглавы района.

Ранее сообщалось, что Сергей Белов находился в должности заместителя главы района 7 лет – с июля 2018-го по март 2025-го. Однако чиновник, как установило надзорное ведомство, на рабочем месте фактически не появлялся, а жил постоянно в Волгограде. При этом он ходил на другую работу, оказывая платные юридические консультации населению, что принесло ему больше 10,5 миллиона рублей дохода. По решению судов первой и апелляционной инстанций, незаконно заработанные миллионы должны быть обращены в доход государства.

В настоящее время в отношении Сергея Белова возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Как уточняет BAZA, на своем рабочем месте в администрации Новониколаевского района Белов побывал за 7 лет всего 142 дня. О том, что работал юристом, экс-замглавы не скрывал. 

- На допросе следователи объяснили, что он, будучи чиновником, якобы обманывал администрацию — в рабочее время постоянно был в разъездах по своим частным юридическим подработкам. А значит, ни за что получал зарплату — около 5,2 млн рублей за 7 лет. Именно за это ему вменяют мошенничество в крупном размере. В качестве доказательств приложили биллинги его телефона, который в администрации за всё это время побывал всего 142 дня, - указывает BAZA.

Сам бывший чиновник уверяет, что его должность изначально предполагала разъездной характер, и он отлучался исключительно по рабочим вопросам, а все выезды согласовывал с руководством.


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