Главное

Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области «Спасибо «Высоте» и Бастрыкину»: в Урюпинске жильцы добились уголовной статьи для председателя за вывод денег ТСЖ

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин назначил указом дату выборов в Госдуму РФ
Президент России Владимир Путин назначил на 20 сентября проведение выборов в Государственную думу РФ. Соответствующий указ опубликован сегодня, 16 июня, на официальном интернет-портале правовой информации. ...
Федеральные новости
 Новые специалисты появятся в поликлиниках Волгограда
Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Теперь в поликлиниках появятся направления -  кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия и медицинская кибернетика и эмбрионология.  -...
Борьба с коррупцией

Квартиры и Toyota экс-замглавы РПН станут предметом рассмотрения в суде Волгограда

Борьба с коррупцией 15.06.2026 18:34
0
15.06.2026 18:34


В Волгограде назначено первое судебное заседание по делу об обращении имущества бывшего замруководителя Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина в доход государства. Экс-работнику природоохранного ведомства вменяется нарушение антикоррупционных запретов. 

Из материалов дела следует, что Александр Галушкин, находясь на ответственном посту, в период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года приобрёл имущество на неподтверждённые доходы. За это время он успел приобрести автомобиль Toyota RAV 4 2023 года выпуска и две квартиры в Волгограде. 

Общая стоимость имущества составила 15 775 000 рублей. Квартиры расположены по ул. им. Кортоева (57,6 кв.м) и бульвару им. 30-летия Победы (45,8 кв.м). Имущество было номинально зарегистрировано на его мать, не имевшую достаточных легальных источников для таких покупок.

В связи с этим надзорным ведомством было подано исковое заявление к экс-замруководителя об обращении в доход государства вышеуказанного имущества. 11 июня исковое заявление было принято к производству Дзержинского районного суда. 

По делу назначено первое судебное заседание на 13 июля в 14:00, которое будет открытым.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
15.06.2026 18:34
Борьба с коррупцией 15.06.2026 18:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.06.2026 13:01
Борьба с коррупцией 10.06.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.06.2026 14:40
Борьба с коррупцией 08.06.2026 14:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.06.2026 12:07
Борьба с коррупцией 05.06.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2026 14:58
Борьба с коррупцией 03.06.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2026 06:54
Борьба с коррупцией 28.05.2026 06:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.05.2026 14:40
Борьба с коррупцией 20.05.2026 14:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2026 11:15
Борьба с коррупцией 15.05.2026 11:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.05.2026 18:30
Борьба с коррупцией 14.05.2026 18:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.05.2026 16:00
Борьба с коррупцией 05.05.2026 16:00
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.04.2026 08:59
Борьба с коррупцией 17.04.2026 08:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.03.2026 11:02
Борьба с коррупцией 26.03.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.03.2026 15:23
Борьба с коррупцией 11.03.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.02.2026 14:54
Борьба с коррупцией 25.02.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.02.2026 09:52
Борьба с коррупцией 14.02.2026 09:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:29
Самолеты из Москвы и Питера прилетят в Волгоград с задержкойСмотреть фотографии
21:14
В Жирновске простятся с Отличником народного просвещения Ниной ЛатышевойСмотреть фотографии
20:56
Волгоградский сквер памяти режиссера Говорухина готовят для скульптурСмотреть фотографии
20:31
ВолгГМУ поднялся в рейтинге RAEX лучших вузов РоссииСмотреть фотографии
20:08
Выплату в 63,6 тыс. рублей получили на первенца 1222 волгоградкиСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: списокСмотреть фотографии
18:34
Алан Цараев подписал двухлетний контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:27
Новая угроза атаки БпЛА объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
17:47
РПН: кафе Камышина с отравленными роллами закрыли 11 июняСмотреть фотографии
17:30
В Волжском суд обязал освободить изъятый у судьи-миллиардера из Адыгеи особнякСмотреть фотографии
16:38
Под Волгоградом прокуратура помогла учителю музыки оспорить сокращениеСмотреть фотографии
16:17
Бастрыкин ждет доклад об отравлении жителей Камышина ролламиСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы 27 июня проведут без алкоголя из-за молодежиСмотреть фотографии
15:48
Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам безопасностиСмотреть фотографии
15:45
Сталинград поддержит минуту молчания 22 июняСмотреть фотографии
15:14
Лодка с людьми перевернулась под Волгоградом, один человек пропал без вестиСмотреть фотографии
14:58
Суд в Волгограде назначил дату первого заседания по делу блогера УльяноваСмотреть фотографии
14:54
Солидное усиление волгоградцев: Эмерсон – новый защитник «Ротора»Смотреть фотографии
14:49
«Добьемся реабилитации»: приговор генералу Ивану Попову обжалуют в Верховном судеСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде депутаты облдумы впрок запаслись детскими сладостями к Новому годуСмотреть фотографии
13:57
Кассационный военный суд подтвердил приговор генералу Ивану ПоповуСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области открыли «сезон охоты» на опасного вредителяСмотреть фотографии
12:40
Цифровая экосистема Волгоградской области объединила более 3,7 млн пользователейСмотреть фотографии
12:37
19 июня в Астрахани пройдёт бизнес-встреча от «Пятёрочки»Смотреть фотографии
12:31
В акватории Дона обнаружили более 20 затонувших судовСмотреть фотографии
12:30
В МВД назвали виновника жесткого ДТП с КАМАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Судебные приставы в Волгограде помогли вернуть сына материСмотреть фотографии
12:08
Атака на сталинградском заводе: музей Машкова получил в дар батальное полотно ЦыгулёваСмотреть фотографии
11:55
Власти Ростова опровергли информацию об ограничениях на продажу топливаСмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров лично поздравил Героя Труда Александра Колесниченко с госнаградойСмотреть фотографии
 