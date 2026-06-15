



В Волгограде назначено первое судебное заседание по делу об обращении имущества бывшего замруководителя Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина в доход государства. Экс-работнику природоохранного ведомства вменяется нарушение антикоррупционных запретов.

Из материалов дела следует, что Александр Галушкин, находясь на ответственном посту, в период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года приобрёл имущество на неподтверждённые доходы. За это время он успел приобрести автомобиль Toyota RAV 4 2023 года выпуска и две квартиры в Волгограде.

Общая стоимость имущества составила 15 775 000 рублей. Квартиры расположены по ул. им. Кортоева (57,6 кв.м) и бульвару им. 30-летия Победы (45,8 кв.м). Имущество было номинально зарегистрировано на его мать, не имевшую достаточных легальных источников для таких покупок.

В связи с этим надзорным ведомством было подано исковое заявление к экс-замруководителя об обращении в доход государства вышеуказанного имущества. 11 июня исковое заявление было принято к производству Дзержинского районного суда.

По делу назначено первое судебное заседание на 13 июля в 14:00, которое будет открытым.