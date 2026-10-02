



Бывший глава Мирного сельского поселения Новониколаевского района и его супруга должны будут по решению районного суда выплатить в доход государства более 4 миллионов рублей, полученных от незаконного предпринимательства. Также у четы будет изъят автомобиль «BMW X6 XDRIVE30D». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Суд установил, что экс-глава поселения Артем Куроплин нарушил антикоррупционные запреты и ограничения.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, подвела чиновника его страсть к хорошим машинам. В 2020 году его мать приобрела «BMW X6 XDRIVE30D» всего за 950 000 рублей. При этом её официальный доход за предыдущие три года составил всего 730 000 рублей, что меньше стоимости машины. Более того, рыночная цена такого автомобиля составляла на тот момент около 3,7 млн рублей. Фактическим пользователем внедорожника был сам чиновник. Доход же главы и его жены за тот же период составил около 2,8 млн рублей, что также не соответствует рыночной стоимости BMW. Это давало основания полагать, что покупка была фиктивной, а реальная стоимость имущества - скрыта, сделали ранее вывод в надзорном ведомстве

Кроме того, с августа 2020 по апрель 2023 года супруга чиновника была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере строительства. За это время её бизнес принёс доход в размере 4 105 020 рублей. При этом фактически руководил компанией ее муж. Он занимался заключением договоров, поиском работников и сдачей налоговой отчётности. При этом, напомним, он занимал пост главы поселения.

Суд установил, что совместных доходов экс-главы поселения и его супруги было недостаточным для приобретения дорогого авто, так как официально муж с женой жили на зарплаты до того, как женщина зарегистрировалась как ИП.

Суд отверг доводы матери бывшего муниципального служащего, которая утверждала, что приобрела дорогую иномарку исключительно на свои деньги, и счел эти утверждения недоказанными.

Решение суда обращено к немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

К слову, как ранее сообщало V102.RU, Артем Куроплин стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, с августа 2022 года по август 2025 года Куроплин получил от двух фермеров взятку в общей сумме 12 737 500 рублей. Мало того, муниципальный служащий тратил бюджетные средства на ремонт своего BMW.

В настоящее время в Новониколаевском районном суде проходит процесс по обвинению бывшего чиновника в этих преступлениях.

Отметим, инициатором расследования в отношении чиновника выступила прокуратура. Кроме того, прокуратурой района перед представительным органом сельского поселения был поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения. Представление прокуратуры района удовлетворено, решением Совета Мирного сельского поселения глава отправлен в отставку в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.