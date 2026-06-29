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Общество

Ректоры четырех волгоградских вузов получают до полумиллиона рублей

Общество 29.06.2026 14:10
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29.06.2026 14:10


Ректоры и проректоры четырех волгоградских вузов раскрыли свои зарплаты за 2025 год. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайтах ВолГУ, ВолгТУ, ВолГАУ и ВГСПУ в соответствии с антикоррупционным законодательством. 

Так, больше всех из ректоров четырех университетов получал руководитель Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков. Бывший председатель областного комитета образования и науки зарабатывал в прошлом году 492203,43 рубля в месяц. Проректор по научной работе Сергей Глазов - 306963,72 рубля. Средняя зарплата проректора по учебной работе Юрия Жадаева составляла 347788,8 рубля, а проректора по молодежной политике, воспитательной и социальной работе Алексея Веденеева - 295793,7 рубля. 

Алексей Атопов, занимающий должность проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса, получал в среднем 272633,5 рубля в месяц. А главбух университета зарабатывала 256836,52 рубля. 

На втором месте по уровню зарплаты оказалась и.о. ректора Волгоградского государственного университета Алла Калинина. В прошлом году она получала в среднем 438526,8 рублей. Ее заместитель, первый проректор Дмитрий Ильин зарабатывал в месяц 359240,3 рубля. Средняя зарплата проректора по стратегическому развитию Валентина Дзедика составляла 371662,1 рубля. Проректор пор финансово-экономической работе Елена Русскова получала 278846,9 рубля в месяц, а проректор по воспитательной работе и молодежной политике Павел Переходов – 278236,1 рубля. 

Зарплата Александра Горошилова, который занимается административно-хозяйственными вопросами, составляла в прошлом году 265139,8 рубля. А проректор по инфраструктурному развитию получал в среднем 226903,7 рубля. К слову, этот пост занимает Сергей Соколов, который в 2011-2012 годах являлся и.о. главы Волгограда, а с 2012 по 2014 годы -  заместителем председателя правительства Волгоградской области. Главный бухгалтер ВолГУ в 2025 году Наталья Соина зарабатывала 256684,8 рубля. 

При этом, как следует из опубликованных документов, средняя зарплата сотрудников университета, без учета руководства вуза, составляла в среднем 74370,5 рубля. 

На третьем месте по уровню зарплаты из четырех волгоградских вузов оказался ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий. Его зарплата составляла 401150,7 рубля в месяц. Первый проректор вуза Сергей Кузьмин получал 245456,3 рубля, а первый проректор-директор ИАиС Олег Душко – 219759,9 рубля. 

Игорь Гоник, занимающий должность проректора по учебной работе, зарабатывал 205088,6 рубля, а его коллега по этой должности Александр Фетисов – 211725,8 рубля. Средняя зарплата Ольги Песковой, проректора по молодежной работе, составляла 226394,3 рубля. Проректор по международной деятельности ВолГТУ Григорий Бойко получал 179441,6 рубля, а проректор по административно-хозяйственной работе Алексей Тибирков – 220526,1 рубля. Главный бухгалтер вуза Наталья Ерина получала 216831,1 рубля.

На фоне зарплат руководителей сотрудники вуза зарабатывали гораздо меньше – в среднем 68452,2 рубля. 

Стали известны и зарплаты руководства Волгоградского государственного аграрного университета. Виталий Цепляев, ректор вуза, получал в прошлом году 394584 рубля в месяц. А вот  один из его заместителей, проректор по инновационно-производственной деятельности Александр Соловьев по уровню зарплаты опередил своего непосредственного начальника. Он зарабатывал 503381 рубль в месяц. Зарплаты других проректоров также оказались выше ректорской. Например, Сергей Канищев получал 461208 рублей, Татьяна Кузнецова – 423245 рублей, а главбух Татьяна Воробьева – 444428 рублей. 

 

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