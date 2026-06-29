Ректоры четырех волгоградских вузов получают до полумиллиона рублей

Ректоры и проректоры четырех волгоградских вузов раскрыли свои зарплаты за 2025 год. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайтах ВолГУ, ВолгТУ, ВолГАУ и ВГСПУ в соответствии с антикоррупционным законодательством.

Так, больше всех из ректоров четырех университетов получал руководитель Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков. Бывший председатель областного комитета образования и науки зарабатывал в прошлом году 492203,43 рубля в месяц. Проректор по научной работе Сергей Глазов - 306963,72 рубля. Средняя зарплата проректора по учебной работе Юрия Жадаева составляла 347788,8 рубля, а проректора по молодежной политике, воспитательной и социальной работе Алексея Веденеева - 295793,7 рубля.

Алексей Атопов, занимающий должность проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса, получал в среднем 272633,5 рубля в месяц. А главбух университета зарабатывала 256836,52 рубля.

На втором месте по уровню зарплаты оказалась и.о. ректора Волгоградского государственного университета Алла Калинина. В прошлом году она получала в среднем 438526,8 рублей. Ее заместитель, первый проректор Дмитрий Ильин зарабатывал в месяц 359240,3 рубля. Средняя зарплата проректора по стратегическому развитию Валентина Дзедика составляла 371662,1 рубля. Проректор пор финансово-экономической работе Елена Русскова получала 278846,9 рубля в месяц, а проректор по воспитательной работе и молодежной политике Павел Переходов – 278236,1 рубля.

Зарплата Александра Горошилова, который занимается административно-хозяйственными вопросами, составляла в прошлом году 265139,8 рубля. А проректор по инфраструктурному развитию получал в среднем 226903,7 рубля. К слову, этот пост занимает Сергей Соколов, который в 2011-2012 годах являлся и.о. главы Волгограда, а с 2012 по 2014 годы - заместителем председателя правительства Волгоградской области. Главный бухгалтер ВолГУ в 2025 году Наталья Соина зарабатывала 256684,8 рубля.