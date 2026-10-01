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Борьба с коррупцией

В Волгограде украли 27 млн рублей, выделенных на защиту оросительного канала от паводка

Борьба с коррупцией 01.10.2026 13:40
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01.10.2026 13:40


В Волгоградской области перед судом предстанут заказчик и подрядчик противопаводковых работ на оросительном канале в Светлоярском районе, которые обвиняются в хищении более 27 миллионов рублей. В ГУ МВД России по региону сообщили, что расследование этого коррупционного дела завершено, а материалы готовятся для передачи в суд.

По данным следствия, 53-летний руководитель госучреждения, занимающегося вопросами, связанными с гидромелиорацией, получив субсидии на проведение противопаводковых работ, решил поправить свое финансовое положение. С этой целью он вступил в преступный сговор с 53-летним начальником кубанской фирмы, занимающейся строительно-инженерными работами. А потом привлек аффилированное ему юридическое лицо, проходившее по условиям электронного конкурса для заключения госконтракта, убедив его руководителя оформить договор субподряда с кубанской фирмой. 

– В результате строительные работы на канале Райгородской оросительно-обводнительной системы в Светлоярском районе в период времени с февраля по октябрь 2023 года фактически проведены не были. В то же время акты о приемке выполненных работ были подписаны, несмотря на содержащиеся в них недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ на указанном объекте, – сообщили в Главке полиции.

Подельники украли свыше 27 миллионов рублей, выделенных на проведение противопаводковых работ. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Расследование проводили сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Вину подельники не признают. 

Фото из архива V102.RU

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