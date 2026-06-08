Имущество и денежные средства главы Мирного сельского поселения Новониколаевского района Волгоградской области Артема Куроплина могут быть обращены в доход государства. С соответствующим иском в суд обратилось надзорное ведомство.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, дата первого судебного заседания назначена на 2 июля. Иск рассмотрят в открытом режиме.

Согласно материалам дела, 41-летний Артем Куроплин, который является действующим главой сельского поселения, нарушил антикоррупционные запреты и ограничения.

Установлено, что его мать в 2020 году приобрела автомобиль BMW X6 2015 года выпуска за 950 тысяч рублей при доходе в 730 тысяч. При этом рыночная стоимость этой иномарки на тот момент составляла около 3,7 миллиона рублей. Учитывая, что BMW X6 пользовался сам Куроплин, проверяющие заподозрили, что сделка была фиктивной.

Также вскрылось, что глава поселения фактически руководил бизнесом, который с августа 2020 по апрель 2023 года был зарегистрирован на супругу.

- При этом, фактическим руководителем бизнеса был сам Куроплин А.Ю. Он занимался заключением договоров, поиском работников и сдачей налоговой отчётности. Таким образом, указанные денежные средства получены при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, связанной со строительными работами, - рассказали в суде.

Отмечается, что этот бизнес принес чиновнику доход в размере 4 105 020 рублей. Указанную сумму, а также дорогую иномарку прокуратура требует изъять в доход Российской Федерации.

На денежные средства и BMW наложен арест с целью обеспечения иска.





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