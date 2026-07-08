



Заместитель начальника Светлоярского районного отделения судебных приставов подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, женщину уличили в нарушении закона по результатам проверки отдела собственной безопасности ведомства.

Выяснилось, что подозреваемая, не имея на то законных оснований, сняла арест с денежных средств, находящихся на счетах должника, который приходится ей родственником.

При этом после снятия ареста на счет родственника поступили деньги, которых хватило бы для погашения долга.

Материалы в отношении заместителя руководителя районного отдела были направлены в Светлоярский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Волгоградской области для проведения проверки, по итогам которой возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.





