Экс-депутат Коротков проиграл в Волгоградском облсуде битву за 164 млн





Волгоградский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об изъятии активов у бывшего депутата регионального парламента Станислава Короткова. Соответствующее решение было принято сегодня, 8 октября, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы экс-парламентария, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Напомним, ранее Кировский районный суд принял решение об изъятии в доход государства 164,8 миллиона рублей, которые были получены Станиславом Коротковым по время его работы в областной думе, когда он незаконно параллельно занимался предпринимательской деятельностью.

Неприятности у тогда еще депутата начались около года назад. Тогда прокуратура уличила Станислава Короткова в нарушении антикоррупционного законодательства. Он занимал в регпарламенте должность председателя одного из комитетов, за что получал неплохую зарплату. Однако, несмотря на то, что он формально парламентарий передал управление своими компаниями третьим лицам, оказалось, что депутат фактически осуществлял руководство бизнесом.

Когда под Коротковым зашаталось кресло, в Волгоградской облдуме сначала решили вопрос «миром», удовлетворив заявление тогда еще депутата о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Однако надзорный орган не удовлетворила такая формулировка. И прокуратура подала иск в суд с требованием признать незаконными действия областной думы, удовлетворившей добровольную отставку уличенного в коррупции депутата.

Центральный районный суд удовлетворил иск надзорного органа, а Станиславу Короткову не удалось обжаловать это решение. После чего прокуратура подала уже второй иск с требованием выплатить в доход государства 164,8 млн рублей, которые были заработаны в нарушение антикоррупционного законодательства в период незаконного совмещения Коротковым работы в облдуме и в своем бизнесе. 19 июля 2026 года Кировский районный суд иск прокуратуры поддержал. И с этим решением суда экс-депутат не согласился и обжаловал его. Но битву за свои миллионы он в конечном итоге проиграл.



