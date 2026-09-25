Главное

Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах 20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами! Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки БпЛА
Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников. После происшествия предприятие временно приостановило работу. Об этом сообщает Привет-Ростов. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет....
Федеральные новости
 Ученые нашли у берегов Кубани новый вид водорослей, характерный для тропиков
В Азовском и Черном морях впервые обнаружили диатомовую водоросль Cerataulina cf. dentata – вид, который ранее встречался преимущественно в теплых тропических и субтропических водах. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань»...
Борьба с коррупцией

В Волгограде экс-директора УК «Сигма-Юг» за взятку приговорили к штрафу и лишили телефона

Борьба с коррупцией 25.09.2026 12:06
0
25.09.2026 12:06


Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил бывшего директора ООО «Сигма-Юг» Тимофея Бирюкова за взятки должностному лицу к штрафу в размере 200 тысяч рублей с конфискацией мобильного телефона.

Как сообщили в прокуратуре области, экс-главу УК признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий). Гособвинение просило для Бирюкова 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей, но суд вынес более мягкое наказание.

– Также прокурор просил конфисковать дорогостоящий мобильный телефон, при помощи которого перечислялась взятка, как орудие совершения преступления, – уточнили в надзорном органе. – Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.


Напомним, что директора УК силовики задержали в марте текущего года. Они ворвались в частный дом Бирюкова, надели на него наручники и увезли на допрос. Видео задержания при силовой поддержке бойцов специального подразделения тогда распространило ГУ МВД России по региону.

Судом установлено, что Бирюков в мае 2025 года обратился к начальнику жилищно-коммунального отдела администрации Тракторозаводского района с предложением за денежное вознаграждение не привлекать УК к административной ответственности за нарушения в сфере ЖКХ, а также покровительствовать компании в ее дальнейшей работе. В последствии Бирюков регулярно перечислял деньги на карту чиновника, который «закрывал глаза» на нарушения «Сигмы-Юг».

ООО «Сигма-Юг» управляет почти 200 домами в Волгограде. На ее работу неоднократно жаловались горожане, есть и решения судов, обязывающих управляющую компанию соблюдать лицензионные требования по содержанию общедомового имущества.

Уголовное дело в отношении начальника жилищно-коммунального отдела администрации Тракторозаводского района по факту получения взятки находится на стадии судебного рассмотрения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
25.09.2026 12:06
Борьба с коррупцией 25.09.2026 12:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.09.2026 16:23
Борьба с коррупцией 17.09.2026 16:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.08.2026 19:24
Борьба с коррупцией 24.08.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.08.2026 15:21
Борьба с коррупцией 24.08.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.07.2026 15:20
Борьба с коррупцией 08.07.2026 15:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.06.2026 14:10
Борьба с коррупцией 29.06.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.06.2026 18:34
Борьба с коррупцией 15.06.2026 18:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.06.2026 13:01
Борьба с коррупцией 10.06.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.06.2026 14:40
Борьба с коррупцией 08.06.2026 14:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.06.2026 12:07
Борьба с коррупцией 05.06.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2026 14:58
Борьба с коррупцией 03.06.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2026 06:54
Борьба с коррупцией 28.05.2026 06:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.05.2026 14:40
Борьба с коррупцией 20.05.2026 14:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2026 11:15
Борьба с коррупцией 15.05.2026 11:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.05.2026 18:30
Борьба с коррупцией 14.05.2026 18:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:20
Горящую степь на 105 га сняли на видео в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Тепшинов назначен временным главой ВолгоградаСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде ФСБ задержала курьеров за фотоотчёт о ракетном ударе для ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради ГосдумыСмотреть фотографии
13:17
Под Волгоградом стадо коров вытоптало огуречные плантации на 3,5 млнСмотреть фотографии
13:01
На юге Волгограда вспыхнул очередной расселенный домСмотреть фотографииCмотреть видео
12:43
Волгоградцу грозит 15-летний срок за жестокое убийство пожилого отцаСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде экс-директора УК «Сигма-Юг» за взятку приговорили к штрафу и лишили телефонаСмотреть фотографии
11:54
С преподавателем ВГСПУ Эльвирой Шитовой прощаются в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
Под Волгоградом засняли последствия столкновения на трассе грузовиков Howo и SANYСмотреть фотографии
11:03
Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки БпЛАСмотреть фотографии
11:00
Представители Банка России посетили центральный офис ВОЛМАСмотреть фотографии
10:51
ВС РФ разгромили склад с двигателями для ракет «Фламинго»Смотреть фотографии
10:50
Угрозу опустынивания Волгоградской области обсудили в регпарламентеСмотреть фотографии
10:50
Ученые нашли у берегов Кубани новый вид водорослей, характерный для тропиковСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде скорректировали трамвайные маршруты из-за ДТП на Детском центреСмотреть фотографии
09:41
Под Волгоградом суд смягчил наказание за неправильно указанный адрес на табличкеСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом отменили восьмичасовую беспилотную опасностьСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде ОПГ фиктивных жен похитила у участников СВО 35 млнСмотреть фотографии
09:02
РПН признал чистым воздух после пожара на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:55
В том числе и в Волгоградской области: силы ПВО сбили 592 БПЛАСмотреть фотографии
08:44
В Волгоградской области семьи погибших на СВО сохранят право на получение жильяСмотреть фотографии
08:38
В волгоградском аэропорту отмечаются задержки столичных рейсовСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппомСмотреть фотографии
08:20
Экс-замглавы Новоаннинского Георгий Неповинных скончался от болезниСмотреть фотографии
07:56
Первое осеннее новолуние увидят волгоградцыСмотреть фотографии
07:34
Под ливнем и вопреки всему: «Ротор‑М» остановил «Балтику‑М» – 2:1Смотреть фотографии
07:17
Условия семейной ипотеки изменятся для волгоградцев с 1 октябряСмотреть фотографии
06:37
Мишустин: ветераны СВО будут востребованы в органах властиСмотреть фотографии
06:01
Опасность по БПЛА сохраняется в Волгограде и областиСмотреть фотографии
 