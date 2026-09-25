Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил бывшего директора ООО «Сигма-Юг» Тимофея Бирюкова за взятки должностному лицу к штрафу в размере 200 тысяч рублей с конфискацией мобильного телефона.

Как сообщили в прокуратуре области, экс-главу УК признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий). Гособвинение просило для Бирюкова 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей, но суд вынес более мягкое наказание.

– Также прокурор просил конфисковать дорогостоящий мобильный телефон, при помощи которого перечислялась взятка, как орудие совершения преступления, – уточнили в надзорном органе. – Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.





Напомним, что директора УК силовики задержали в марте текущего года. Они ворвались в частный дом Бирюкова, надели на него наручники и увезли на допрос. Видео задержания при силовой поддержке бойцов специального подразделения тогда распространило ГУ МВД России по региону.

Судом установлено, что Бирюков в мае 2025 года обратился к начальнику жилищно-коммунального отдела администрации Тракторозаводского района с предложением за денежное вознаграждение не привлекать УК к административной ответственности за нарушения в сфере ЖКХ, а также покровительствовать компании в ее дальнейшей работе. В последствии Бирюков регулярно перечислял деньги на карту чиновника, который «закрывал глаза» на нарушения «Сигмы-Юг».

ООО «Сигма-Юг» управляет почти 200 домами в Волгограде. На ее работу неоднократно жаловались горожане, есть и решения судов, обязывающих управляющую компанию соблюдать лицензионные требования по содержанию общедомового имущества.



Уголовное дело в отношении начальника жилищно-коммунального отдела администрации Тракторозаводского района по факту получения взятки находится на стадии судебного рассмотрения.