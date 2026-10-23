У краснодарского экс-судьи Метелкина изъяли имущества на 228 миллионов

Ленинский районный суд Краснодара изъял в пользу государства дорогую недвижимость бывшего судьи Евгения Метелкина, приобретенную с нарушением антикоррупционных требований, сообщает ИА «Живая Кубань». Общая рыночная стоимость изъятого имущества превышает 228 миллионов рублей.

Установлено, что с 2014 по 2026 годы судья Темрюкского районного суда Метелкин незаконно узаконивал самострои, что приносило его семье огромный доход. Одним из таких объектов стал самовольно построенный дом отдыха «Море рядом», который Метелкин узаконим вместе со своим бизнес-партнером. Потом дом отдыха перешел в пользование тещи Метелкина, а его супруга стала в этом учреждении администратором. В 2026 году договор аренды был переоформлен на нее.

Бывший судья, как указано в материалах, в период своей работы узаконивал и другие самострои его партнера. На заработанные сомнительным образом средства Метелкин приобретал дорогую недвижимость в Краснодарском крае и оформлял ее на доверенных лиц.