Главное

Энергетика будущего: АО «ВОЭ» формирует кадровый резерв и популяризирует энергосбережение на форуме «Пром-Энерго-Волга 2026» Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Федеральные новости

Федеральные новости
 Студента из Ростова наградили медалью Береста за спасение девочки при атаке БПЛА
В Ростове-на-Дону студента Липовича наградили медалью имени Алексея Береста за спасение четырёхлетней девочки, тяжело раненной в результате атаки беспилотника. Как передает Привет-Ростов, благодаря его оперативным действиям врачам удалось сохранить...
Федеральные новости
 Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет осенью
Больше зелени, сезонных овощей и белковой пищи помогают иммунной системе в осенний период.  Главный принцип – питание должно быть разнообразным и натуральным. Об этом рассказала врач-терапевт Мария Паина,...
Борьба с коррупцией

У краснодарского экс-судьи Метелкина изъяли имущества на 228 миллионов

Борьба с коррупцией 23.10.2026 09:35
0
23.10.2026 09:35


Ленинский районный суд Краснодара изъял в пользу государства дорогую недвижимость бывшего судьи Евгения Метелкина, приобретенную с нарушением антикоррупционных требований, сообщает ИА «Живая Кубань». Общая рыночная стоимость изъятого имущества превышает 228 миллионов рублей.

Установлено, что с 2014 по 2026 годы судья Темрюкского районного суда Метелкин незаконно узаконивал самострои, что приносило его семье огромный доход. Одним из таких объектов стал самовольно построенный дом отдыха «Море рядом», который Метелкин узаконим вместе со своим бизнес-партнером. Потом дом отдыха перешел в пользование тещи Метелкина, а его супруга стала в этом учреждении администратором. В 2026 году договор аренды был переоформлен на нее.   

Бывший судья, как указано в материалах, в период своей работы узаконивал и другие самострои его партнера. На заработанные сомнительным образом средства Метелкин приобретал дорогую недвижимость в Краснодарском крае и оформлял ее на доверенных лиц.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
23.10.2026 09:35
Борьба с коррупцией 23.10.2026 09:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.10.2026 11:08
Борьба с коррупцией 08.10.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.10.2026 12:43
Борьба с коррупцией 02.10.2026 12:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.10.2026 13:40
Борьба с коррупцией 01.10.2026 13:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.09.2026 12:06
Борьба с коррупцией 25.09.2026 12:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.09.2026 16:23
Борьба с коррупцией 17.09.2026 16:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.08.2026 19:24
Борьба с коррупцией 24.08.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.08.2026 15:21
Борьба с коррупцией 24.08.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.07.2026 15:20
Борьба с коррупцией 08.07.2026 15:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.06.2026 14:10
Борьба с коррупцией 29.06.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.06.2026 18:34
Борьба с коррупцией 15.06.2026 18:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.06.2026 13:01
Борьба с коррупцией 10.06.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.06.2026 14:40
Борьба с коррупцией 08.06.2026 14:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.06.2026 12:07
Борьба с коррупцией 05.06.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2026 14:58
Борьба с коррупцией 03.06.2026 14:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:08
В Волгограде начались учения силовиковСмотреть фотографии
12:51
Двоих увезли в больницу из сгоревшего магазина под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:06
Волгоградца приговорили к 13 годам за поджог знакомойСмотреть фотографии
11:58
Эксперты оценили риски лишиться дома на юге РоссииСмотреть фотографии
11:21
Яндекс.Такси полностью восстановилось в Волгограде после масштабного сбояСмотреть фотографии
11:19
Evolute объявляет старт производства по новому циклу и цену нового электрического кроссовера Evolute i-SKYСмотреть фотографии
11:13
Волгоградцу дали 12 лет колонии за финансирование терроризмаСмотреть фотографии
11:04
На юге Волгограда взвыли сирены утром 23 октябряСмотреть фотографии
10:48
Тело рыбака нашли на берегу Хопра в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде нашли сбившего 11-летнюю девочку водителя мотоцикла с люлькойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
Фура спровоцировала массовое ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:44
Убийцу водителя в Волгограде нашли спустя 30 лет по забытому шлепанцуСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области 23 октября отражена атака беспилотниковСмотреть фотографии
09:35
У краснодарского экс-судьи Метелкина изъяли имущества на 228 миллионовСмотреть фотографии
09:22
В Волжском дачные автобусы прекращают работу до весныСмотреть фотографии
09:13
В твороге завода из Волгоградской области не нашли следов молокаСмотреть фотографии
09:04
В финал всероссийского конкурса проектов комплексного развития территорий вышла Волгоградская областьСмотреть фотографии
08:53
С 26-летним командиром штурмовиков Андреем Вытынником простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
08:06
Санврачи предостерегли волгоградцев о рисках домашнего консервированияСмотреть фотографии
07:27
«Спартак-Волгоград» в напряжённом поединке в Афинах уступил «Задару 1952» – 13:15Смотреть фотографии
07:06
Волгоградцам увеличат срок оплачиваемого больничного по уходу за детьмиСмотреть фотографии
06:33
Конец рабочей недели порадует волгоградцев обеденным тепломСмотреть фотографии
06:09
В аэропорту Волгограда задерживаются пять авиарейсовСмотреть фотографии
05:57
Действующая всю ночь угроза атаки БПЛА отмененаСмотреть фотографии
21:43
Под Волгоградом на учениях ликвидировали очаг сибирской язвыСмотреть фотографии
21:24
Сирена из-за угрозы налета БПЛА сработала на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
21:05
В Волжском ночная кража качелей из сквера попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
Идем на рекорд: в Волгограде пройдет 27-часовой футбольный марафонСмотреть фотографии
20:06
Под Волгоградом опекунша закопала трех умерших стариков во дворе своего домаСмотреть фотографии
19:21
Из Волги на Набережной вытащили замерзшего 56-летнего мужчинуСмотреть фотографии
 