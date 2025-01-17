Суд приговорил экс-мэра Котово Лесниченко к 3 годам и 8 месяцам в колонии





В городе Котово сегодня, 17 января, районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-мэра Сергея Лесниченко. Как сообщает ИА «Высота 102», бывшего руководителя Котово признали виновным в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Согласно решению судьи Елены Абрамовой, по ст. 292 ч. 2, ст. 286 ч. 3 УК РФ Лесниченко назначено наказание в виде реального лишения свободы.

– Решением Котовского района суда Волгоградской области бывшему чиновнику назначено 3 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, – сообщили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов региона. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Лесниченко было возбуждено после скандала со строительством дороги на улице Дачная за 30 млн рублей. Проезжая часть начала рассыпаться уже через два месяца после сдачи в эксплуатацию. Тогда же выяснилось, что Сергей Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержащий недостоверную информацию, а сумма ущерба от его действий, по версии следствия, превысила 8 миллионов рублей.

Пост руководителя Котово Сергей Лесниченко покинул в марте 2023 года. После этого чиновник некоторое время работал в администрации Моисеевского сельского поселения Котовского района в статусе и.о. главы.

Ранее суд в Волгоградской области огласил приговор другому фигуранту уголовного дела о рассыпавшейся дороге. Подрядчик получил 2 года колонии за завышение объемов работ на 400 тысяч рублей и некачественный ремонт.