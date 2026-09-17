В Волгоградской области на 1 миллион рублей оштрафовано ООО «ЧПЭК», чей директор «попался» на взятке должностному лицу. По сообщению прокуратуры региона, Городищенский районный суд признал организацию виновной по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

В июне 2024 года, согласно материалам дела, директор ООО «ЧПЭК» предложил должностному лицу энергораспределяющей организации за 200 тысяч рублей организовать отключение электроэнергии в пиковые часы иным потребителям. Однако об этом предложении стало известно правоохранительным органам, которые пресекли преступление.

Согласно открытым сведениям, зарегистрированная в Краснодаре ООО «ЧПЭК» занимается торговлей электроэнергией.

По данным следствия, директор этой компании, предложив взятку, хотел за счет экономии количества потребления электроэнергии увеличить прибыль своей организации-посредника, получавшей электроэнергию по фиксированной контрактной цене, а продававшей по рыночной.

Фото из архива V102.RU