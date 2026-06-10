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Борьба с коррупцией

В Волжском замдиректора МАУ «СГТ» Петров предстал перед судом за коррупцию

Борьба с коррупцией 10.06.2026 13:01
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10.06.2026 13:01


Волжский городской суд в Волгоградской области приступает к рассмотрению уголовных дел по обвинению в коррупционных преступлениях заместителя руководителя МАУ «Современные городские технологии» (МАУ «СГТ») Сергея Петрова. 

Напомним, что Петров отвечал за содержание и развитие городских парков, скверов и других общественных пространств. Его задержали год назад – в июне 2025-го по подозрению в получении взятки в крупном размере за покровительство при отборе подрядчика для обновления одной из зон отдыха.  

Ранее сообщалось, что на протяжении года фигурант оказывал покровительство предпринимателю при исполнении подрядных работ. В общей сложности было заключено семь таких договоров на сумму более чем 4 млн. рублей.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов региона, в материалах дела также фигурирует эпизод с поставкой детской игровой площадки на сумму 5 997 230 рублей. Договор в данном случае был заключен между МАУ «СГТ», в лице Сергей Петрова, и директором ООО «ВСП Групп» Сергеем Камневым. Средства на благоустройство выделялись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Следователи установили, что в целях обхода конкурентных процедур указанный договор был заключен с ООО «ВСП Групп» как с единственным поставщиком, поскольку цена договора являлась наименьшей. После этого Камнев заключил договор с подрядной организацией на выполнение услуг по поставке, монтажу и сборке детской площадки на общую сумму 2 845 100 рублей. Разницу, которая составила 3 151 000 рублей, он изъял с расчетного счета ООО «ВСП Групп» и передал заместителю руководителя МАУ «СГТ» Петрову.

В общей сложности Сергей Петров, как рассказали в облсуде, обвиняется по нескольким статьям УК РФ: ст. 160 ч. 4 (Присвоение или растрата в особо крупном размере), ст. 30 ч. 3, ст. 290 ч. 6 (Покушение на получение взятки в особо крупном размере), ст. 285 ч. 1 (Злоупотребление должностными полномочиями), а также несколько эпизодов взятки по ст. 290 ч. 5 п. «в», ст. 290 ч. 5 п. «в», ст. 290 ч. 6 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


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