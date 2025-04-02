Спорт

Волгоградский тяжелоатлет выиграл первенство РФ и установил национальные рекорды

Спорт 02.04.2025 06:30
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02.04.2025 06:30


14-летний волгоградский спортсмен Матвей Климов завоевал три золотые медали на первенстве России по тяжелой атлетике в поселке Сукко Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в облспорткомитете, Климов также установил три национальных рекорда по своему возрасту и завоевал путевку на первенство Европы в Испании.

В национальных соревнованиях сразились за награды почти 500 участников из 40 регионов РФ в возрастных категориях - юноши и девушки 13-15 и 16-17 лет. Юные спортсмены выявили сильнейших в многоборье и в толчковом и рывковом упражнениях со снарядом. В рывке штанги Матвей Климов выиграл золото, подняв и удержав 124 кг. 

В толчке снаряда кандидат в мастера спорта России из Ленинского района совершил три подхода, в которых дважды побил юношеский национальный рекорд, подняв сначала 155, а затем и 162 кг. В итоговой сумме двоеборья Климов достиг результата - 286 кг, что позволило нашему спортсмену установить еще один рекорд России, а также взять очередную, третью золотую медаль первенства страны-2025.

После успешного выступления на крупных соревнованиях Матвей Климов в ближайшее время отправится в Сочи, где сборная России его возрастной категории пройдет подготовку к предстоящему первенству Европы, которое состоится в июле в столице Испании - Мадриде.


Отметим, Матвей Климов дебютировал на первенстве России в 2024 году в Оренбурге, где он также завоевал три золота и попал в юношескую сборную страны своего возраста.  

Фото: Федерация тяжелой атлетики России

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