Федеральные новости

Совфед отклонил законопроект об умерщвлении животных в приютах

Федеральные новости 13.03.2025 13:55
0
13.03.2025 13:55


Законопроект об умерщвлении животных в приютах в нынешней редакции не нашел поддержки в Совете Федерации. Как сообщает V102.RU, об этом заявил 13 марта председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Комитет выступил с отрицательным заключением на законопроект, направленный на возможность умерщвления бездомных животных в приютах после определенного срока содержания. По словам председателя, законопроект противоречит принятому ранее постановлению Конституционного суда РФ.

Также Клишас отметил, что хоть тема нападения собак на людей является острой в России, однако в первую очередь за каждый из инцидентов ответственны люди.

Политик подчеркнул, что инициатива также противоречит нравственным принципам и гуманности, которые отражаются в Конституции РФ. По его мнению, животные также нуждаются в защите как существа, которые способны испытывать эмоции, страдать и за судьбу которых человек несет ответственность. В связи с этим законопроект в нынешней редакции недопустим к принятию. 

По словам Клишаса, в проекте, представленном в Совет Федерации, напрямую говорится о передаче полномочий регионам права уничтожения животных после какого-то установленного времени, проведенного в питомнике. 

– Я был очень удивлен, потому как такая норма напрямую противоречит постановлению КС. Проблема существует, ее надо профессионально обсуждать и срочно решать – как и какие меры органы публичной власти должны здесь предпринять. Но не такими методам, когда мы, как предлагается, должны просто уничтожать любое животное, противореча постановлению КС, — заявил Клишас. 

Напомним, ранее депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне понятие агрессивных собак, чтобы избавляться от них с помощью эвтаназии. Однако у члена Общественной палаты Волгоградской области Сергея Жукова возник резонный вопрос – кто, как и на каком этапе будет определять, что собака агрессивна? По его мнению, необходимо начать работу, направленную на ликвидацию с улиц городов России собачьих стай, представляющих реальную опасность. И начинать нужно с принятия Госдумой соответствующих законов, которые распространялись бы на все регионы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
13.03.2025 14:25
Федеральные новости 13.03.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2025 10:51
Федеральные новости 13.03.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.03.2025 19:12
Федеральные новости 12.03.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.03.2025 18:18
Федеральные новости 12.03.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.03.2025 15:55
Федеральные новости 12.03.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2025 16:17
Федеральные новости 11.03.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2025 12:48
Федеральные новости 11.03.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2025 12:35
Федеральные новости 11.03.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2025 11:59
Федеральные новости 11.03.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2025 08:43
Федеральные новости 11.03.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.03.2025 08:15
Федеральные новости 11.03.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.03.2025 19:40
Федеральные новости 09.03.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.03.2025 16:21
Федеральные новости 09.03.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.03.2025 13:17
Федеральные новости 09.03.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.03.2025 16:54
Федеральные новости 06.03.2025 16:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:53
Дело депутата Распутиной поступило на новое рассмотрение в облсуд ВолгоградаСмотреть фотографии
15:45
Путин сообщил, что ждет Лукашенко перед 9 мая в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде вручили паспорт участнику СВО из ГерманииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
В Волжском устроили запланированный поджог камышейСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде пройдет гандбольный турнир сборных в честь 80-летия победы в ВОВСмотреть фотографии
15:05
Билайн 2 миллиона раз защитил от мошенников пожилых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:01
Это весна или лето? Жару до +24 и горячий ветер пообещали жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Паводка не будет? Из-за аномальной зимы Волгоградской области угрожает маловодьеСмотреть фотографии
14:25
Путин поручил присвоить статус ветеранов всем участникам СВО до конца мартаСмотреть фотографии
13:55
Совфед отклонил законопроект об умерщвлении животных в приютахСмотреть фотографии
13:30
В Жирновске поместили в СИЗО участника массового избиения в баре «Лагуна»Смотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области похоронят 45-летнего бойца Михаила ЧиковаСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде владелицу «резиновой» квартиры оштрафовали на 120 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:51
Треть проверенного в Волгоградской области молока признали ненормальнымСмотреть фотографии
12:34
Волгоградский экс-депутат пристыдил Матвиенко за слова об абитуриентах из провинцииСмотреть фотографии
12:11
Волгоградец получил срок за автоподставы и кражу металла из детского лагеряСмотреть фотографии
12:08
Яркая поддержка в оранжевом цвете: ЕвроХим-ВолгаКалий помогает медикам подготовиться к ЧССмотреть фотографии
12:01
В Саратовской области перевернулся автобус с детьми: четверо госпитализированыСмотреть фотографии
11:44
Авария на трубопроводе прервала занятия в школе ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Просрочку и поддельные продукты нашли в школах и детсадах ВолжскогоСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде врач-терапевт осуждена за продажу больничныхСмотреть фотографии
11:25
Задержана глава департамента экономического развития Волгограда Анна ЕлисееваСмотреть фотографии
11:08
На юге Волгограда нашли незаконное захоронениеСмотреть фотографии
10:51
В Госдуме предупредили о штрафах за экстремистские стикеры в TelegramСмотреть фотографии
10:06
МЧС запретило волгоградцам сбивать беспилотники подручными средствамиСмотреть фотографии
10:03
На западе Волгограда началось строительство нового трубопроводаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде в Великий пост резко подорожала свеклаСмотреть фотографии
09:29
Андрей Бочаров поручил досрочно открыть пожароопасный сезон из-за жаркой погодыСмотреть фотографии
09:23
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетовСмотреть фотографии
09:20
Чтобы огурцы не засохли: дачники Волгограда массово заключают прямые договоры с энергетикамиСмотреть фотографии
 