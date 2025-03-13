Совфед отклонил законопроект об умерщвлении животных в приютах





Законопроект об умерщвлении животных в приютах в нынешней редакции не нашел поддержки в Совете Федерации. Как сообщает V102.RU, об этом заявил 13 марта председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Комитет выступил с отрицательным заключением на законопроект, направленный на возможность умерщвления бездомных животных в приютах после определенного срока содержания. По словам председателя, законопроект противоречит принятому ранее постановлению Конституционного суда РФ.

Также Клишас отметил, что хоть тема нападения собак на людей является острой в России, однако в первую очередь за каждый из инцидентов ответственны люди.

Политик подчеркнул, что инициатива также противоречит нравственным принципам и гуманности, которые отражаются в Конституции РФ. По его мнению, животные также нуждаются в защите как существа, которые способны испытывать эмоции, страдать и за судьбу которых человек несет ответственность. В связи с этим законопроект в нынешней редакции недопустим к принятию.

По словам Клишаса, в проекте, представленном в Совет Федерации, напрямую говорится о передаче полномочий регионам права уничтожения животных после какого-то установленного времени, проведенного в питомнике.

– Я был очень удивлен, потому как такая норма напрямую противоречит постановлению КС. Проблема существует, ее надо профессионально обсуждать и срочно решать – как и какие меры органы публичной власти должны здесь предпринять. Но не такими методам, когда мы, как предлагается, должны просто уничтожать любое животное, противореча постановлению КС, — заявил Клишас.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне понятие агрессивных собак, чтобы избавляться от них с помощью эвтаназии. Однако у члена Общественной палаты Волгоградской области Сергея Жукова возник резонный вопрос – кто, как и на каком этапе будет определять, что собака агрессивна? По его мнению, необходимо начать работу, направленную на ликвидацию с улиц городов России собачьих стай, представляющих реальную опасность. И начинать нужно с принятия Госдумой соответствующих законов, которые распространялись бы на все регионы.