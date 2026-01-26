Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
В Волгограде в ЧП с электродугой обвинили пострадавшего энергетика кардиоцентра

26.01.2026 13:04
0
26.01.2026 13:04


Перед судом в Волгограде предстанет начальник электротехнической службы госучреждения по обвинению в нарушении правил охраны труда, в результате чего на подстанции кардиоцентра едва не погиб он сам вместе с двумя другими сотрудниками.

Как сообщили в СУ СКР по региону, расследование этого уголовного дела завершено. Оно готовится для передачи в суд для рассмотрения по существу. Начальника электротехнической службы обвиняют по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до одного года лишения свободы.

ЧП на подстанции произошло 29 июля 2025 года в Советском районе Волгограда. По версии следствия, обвиняемый имел право выдачи нарядов-допусков на проведение работ в электроустановках напряжением до 1000 В. Однако принял решение без оформления такого наряда-допуска провести работы по техническому обслуживанию электрооборудования в распределительном пункте учреждения, поручив их электромонтёру.

- Во время выполнения работ начальник электротехнической службы, проявив неосторожность, соприкоснулся с не изолированной ячейкой, находившейся под напряжением. В этот момент в помещение вошёл главный инженер учреждения, после чего произошёл хлопок и образовалась электрическая дуга, - установили следователи.

Фигурант уголовного дела и еще один сотрудник получили травмы, которые нанесли тяжкий вред их здоровью. Их напарник получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на территории кардиоцентра.


Комментарии
