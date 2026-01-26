В Волгограде в ЧП с электродугой обвинили пострадавшего энергетика кардиоцентра

Перед судом в Волгограде предстанет начальник электротехнической службы госучреждения по обвинению в нарушении правил охраны труда, в результате чего на подстанции кардиоцентра едва не погиб он сам вместе с двумя другими сотрудниками.

Как сообщили в СУ СКР по региону, расследование этого уголовного дела завершено. Оно готовится для передачи в суд для рассмотрения по существу. Начальника электротехнической службы обвиняют по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до одного года лишения свободы.

ЧП на подстанции произошло 29 июля 2025 года в Советском районе Волгограда. По версии следствия, обвиняемый имел право выдачи нарядов-допусков на проведение работ в электроустановках напряжением до 1000 В. Однако принял решение без оформления такого наряда-допуска провести работы по техническому обслуживанию электрооборудования в распределительном пункте учреждения, поручив их электромонтёру.

- Во время выполнения работ начальник электротехнической службы, проявив неосторожность, соприкоснулся с не изолированной ячейкой, находившейся под напряжением. В этот момент в помещение вошёл главный инженер учреждения, после чего произошёл хлопок и образовалась электрическая дуга, - установили следователи.

Фигурант уголовного дела и еще один сотрудник получили травмы, которые нанесли тяжкий вред их здоровью. Их напарник получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на территории кардиоцентра.





