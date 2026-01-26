Сумоисты Волгограда провели первый в истории региональный чемпионат





В последнее воскресенье января в Волгоградском Доме офицеров состоялось знаковое событие для регионального спорта — первое в истории первенство Волгоградской области по сумо.





Федерация сумо Волгограда начала свою деятельность лишь осенью прошлого года, но уже продемонстрировала впечатляющие результаты:

– Подготовлено 10 судей с присвоением им 3‑й судейской категории.

– Проведён предновогодний турнир по сумо среди детей 2016–2018 годов рождения.

– В октябре 2025 года волгоградские сумоисты впервые выступили на официальных соревнованиях в Новороссийске, где завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей!





Первенство Волгоградской области собрало десятки молодых спортсменов, стремящихся достичь высот в этом древнем виде единоборства. Атмосфера соревнований отличалась высоким накалом борьбы и духом спортивного соперничества. Каждый участник стремился показать максимум своих возможностей, демонстрируя силу, ловкость и тактическое мышление.





Максим Филиппов, президент Федерации сумо Волгоградской области, подчеркнул ключевые задачи организации:

– Наша основная задача – не только достичь спортивных высот, но и привлечь максимальное количество детей и взрослых к занятиям физической культурой. Мы открыли региональную федерацию сумо осенью, и я уверен, что многим детям и взрослым этот вид борьбы будет интересен. Нас поддержали в федерации: подарили ковёр для борьбы, пояса для борьбы (маваси). Мы с оптимизмом смотрим в будущее.





В ходе первенства были определены первые чемпионы Волгоградской области по сумо. Победители получат возможность представить регион на всероссийских соревнованиях, где смогут побороться за звание лучших в стране.

У мужчин победителями стали:

В категории свыше 115кг - Богдан Тепловодский.

В категории до 115кг - Фёдор Романов.

В категории до 100кг - Зинур Маратов.

В категории до 92кг - Никита Сагалаев.

В категории до 77кг - Дмитрий Терлоев

У женщин путёвки на всероссийские соревнования получили:

В категории до 73кг - Анастасия Фёдорова.

В категории до 65кг - Диана Джигарос (мастер спорта России международного класса по дзюдо).

Диана Джигарос добилась значительных успехов на национальном и международном уровнях, победитель трёх кубков Европы по дзюдо, многократный призёр европейских и национальных турниров. После рождения двоих детей Диана занялась тренерской работой. Когда узнала про сумо захотела попробовать и выиграла.

В категории до 60 кг - Юлия Изускина.

В категории до 55кг - Алёна Куценко (мастер спорта по дзюдо).

















































Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»