83-летие Сталинградской Победы в Волгограде отметят без шумных мероприятий





Программой празднования 83-летия победы советских войск в Сталинградской битве не предусмотрено проведение массовых и шумных мероприятий. Как сообщает ИА «Высота 102», основной акцент в городе-герое Волгограде в этом году сделали на памятных мероприятиях, в которых примут участие ветераны, школьники и молодежь.

Так, 2 февраля в Волгограде в этом году не будет фейерверка. Как уточнили в мэрии, данное мероприятие изначально не рассматривалось для проведения. Напомним, в новогоднюю ночь, а также на протяжении январских каникул запуск фейерверков в Волгоградской области был под запретом. Отменен запрет был лишь на минувшей неделе, 20 января.

Не состоится в этом году 2 февраля и парад на главной площади Волгограда. Будет ли артиллерийский салют – данный вопрос ИА «Высота 102» направило в пресс-службу Южного военного округа.

Основные мероприятия по случаю победы в Сталинградской битве состоятся в Волгограде на мемориалах – здесь пройдут митинги и возложения цветов. Будут чествовать в этот день и ветеранов – тематические встречи запланированы в школах и общественных организациях.